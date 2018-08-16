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Пенза и Ланьчжоу договорились о сотрудничестве

14:29 | 16.08.2018 | Политика

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве администрации Пензы с правительством городского округа Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу подписано в четверг, 16 августа.

Пенза и Ланьчжоу договорились о сотрудничестве

Фото: Penza-gorod.ru

Свои подписи под документом поставили мэр Виктор Кувайцев и замглавы правительства Ланьчжоу Чжао Ай.

«Наши города связаны крепкими узами многолетней дружбы. Сегодня этот международный союз демонстрирует свою жизнеспособность и огромный потенциал. Надеюсь, что наш диалог будет насыщенным и плодотворным, даст импульс новым идеям и проектам. И, самое главное, мы перейдем на новый, более высокий уровень делового и экономического сотрудничества в торговле, строительной, агропромышленной, культурной и других сферах», — отметил Виктор Кувайцев в ходе деловой встречи, состоявшейся в мэрии Пензы.

В свою очередь Чжао Ай от лица всей китайской делегации поблагодарил за теплый прием.

Он также отметил, что Пенза — уютный и красивый город.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после церемонии подписания соглашения стороны обменялись памятными подарками.

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