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Иван Краснов будет работать заместителем главы Пензы на постоянной основе

11:27 | 31.08.2018 | Политика

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Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Заведующий филиалом «Статус» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы, депутат гордумы шестого созыва от округа №25 Иван Краснов, который до настоящего времени исполнял обязанности заместителя главы города Пензы на внештатной основе, теперь будет работать на постоянной.

Иван Краснов будет работать заместителем главы Пензы на постоянной основе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе 48-й очередной сессии гордумы его кандидатуру предложил глава города Николай Тактаров.

«Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1995 году. С 2014 года является заместителем главы города на непостоянной основе. Имеет награды федерального, областного и местного уровней. Является лауреатом премии «Юрист года – 2016», — отметил Николай Тактаров, говоря об Иване Краснове.

Каких-либо вопросов у депутатов не возникло.

В связи с этим электронная система была переведена в режим тайного голосования. Иван Краснов был избран единогласно всеми 30 присутствующими на сессии депутатами.

После этого он поблагодарил коллег за оказанное доверие.

«Мне очень приятно вместе с вами работать», — сказал Иван Краснов.

Затем был рассмотрен вопрос о прекращении его полномочий как заместителя главы города на непостоянной основе.

Николай Тактаров сообщил, что такое заявление поступило от Ивана Краснова 16 августа. Вопросов также ни у кого не возникло, депутаты проголосовали за это единогласно.

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