Иван Краснов будет работать заместителем главы Пензы на постоянной основе Политика

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Заведующий филиалом «Статус» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы, депутат гордумы шестого созыва от округа №25 Иван Краснов, который до настоящего времени исполнял обязанности заместителя главы города Пензы на внештатной основе, теперь будет работать на постоянной.

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В ходе 48-й очередной сессии гордумы его кандидатуру предложил глава города Николай Тактаров.

«Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1995 году. С 2014 года является заместителем главы города на непостоянной основе. Имеет награды федерального, областного и местного уровней. Является лауреатом премии «Юрист года – 2016», — отметил Николай Тактаров, говоря об Иване Краснове.

Каких-либо вопросов у депутатов не возникло.

В связи с этим электронная система была переведена в режим тайного голосования. Иван Краснов был избран единогласно всеми 30 присутствующими на сессии депутатами.

После этого он поблагодарил коллег за оказанное доверие.

«Мне очень приятно вместе с вами работать», — сказал Иван Краснов.

Затем был рассмотрен вопрос о прекращении его полномочий как заместителя главы города на непостоянной основе.

Николай Тактаров сообщил, что такое заявление поступило от Ивана Краснова 16 августа. Вопросов также ни у кого не возникло, депутаты проголосовали за это единогласно.