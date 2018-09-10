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На довыборах в Пензенской области победили кандидаты от «Единой России»

10:36 | 10.09.2018 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Кандидаты от «Единой России» одержали победу на дополнительных выборах депутатов собраний представителей Спасского и Тамалинского районов Пензенской области четвертого созыва, состоявшихся в минувшее воскресенье, 9 сентября.

На довыборах в Пензенской области победили кандидаты от «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Спасском районе жители выбирали депутата по округу №15.

Согласно данным, размещенным на сайте облизбиркома, победу одержала директор районной детско-юношеской спортивной школы Лариса Антонова, которая баллотировалась от «Единой России». Ее кандидатуру поддержали 316 избирателей.

Политическим соперником Ларисы Антоновой являлся генеральный директор ООО «Перуново колесо» Вадим Сердовинцев, представляющий ЛДПР. За него отдано 35 голосов.

На кресло депутата собрания представителей Тамалинского района от округа №4 также претендовали представители «Единой России» и ЛДПР — директор межпоселенческой центральной районной библиотеки Валентина Харитонова, возглавляющая исполком местного отделения партии власти, и безработная Татьяна Аракчеева.

Голоса избирателей распределились следующим образом: 333 за кандидата от «Единой России» и 58 — за представителя ЛДПР.

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