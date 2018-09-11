В Вадинском районе чиновников уличили в подаче неверных сведений о доходах
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Вадинск, 11 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили факты представления неверных сведений о доходах за 2017 год двумя чиновниками администрации Вадинского района Пензенской области.
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«Главный специалист по муниципальным закупкам сектора по экономике, имущественным и земельным отношениям администрации Вадинского района не указала свой доход, полученный в отчетном периоде в качестве зарплаты по предыдущему месту работы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.
В областном надзорном ведомстве добавили, что начальник отдела по вопросам строительства, коммунального и муниципального хозяйства в справке о доходах супруги не указал денежные средства, полученные ею в качестве пособия.
В пресс-службе пояснили, что по результатам проверки было внесено представление главе администрации Вадинского района Михаилу Буслаеву, которое удовлетворено.
«Начальник отдела привлечен к дисциплинарной ответственности, другая муниципальная чиновница с занимаемой должности уволилась», — отметили в прокуратуре.