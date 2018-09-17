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Максим Фомин возглавил пресс-службу пензенского Заксобрания

17:33 | 17.09.2018 | Политика

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Бывший директор по развитию компании «Альфавита» Максим Фомин, выполнявший в 2014–2015 годах функции пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области, возглавил пресс-службу Законодательного собрания региона.

Максим Фомин возглавил пресс-службу пензенского Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» сам Максим Фомин, к исполнению обязанностей он приступил в минувшую пятницу, 14 сентября.

По его словам, региональный парламент будет взаимодействовать со всеми СМИ, зарегистрированными на территории Пензенской области.

«Ко всем СМИ равное отношение», — сказал Максим Фомин.

Ранее пост главы пресс-службы Заксобрания Пензенской области более 10 лет — с марта 2008 года — занимала Марина Тимохина, которая решила оставить его по семейным обстоятельствам.

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