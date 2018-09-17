Некорректное поведение вице-мэра Пензы Юрия Ильина рассмотрит рабочая группа Политика

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Рабочая группа из числа депутатов Пензенской городской думы для рассмотрения вопроса о некорректном поведении вице-мэра Юрия Ильина сформирована в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, состоявшегося в понедельник, 17 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обратить внимание на недостаточно ответственное отношение к подготовке материалов и недостойное поведение чиновника попросила депутат от округа №9, председатель совета ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Ирина Воронина.

«13 сентября на комиссии по ЖКХ Ирина Воронина адресовала Юрию Ильину вопрос. Он не совсем корректно ей ответил, стоял, смеялся около трибуны. Тема совершенно не предусматривала какие-либо смешки. Ей показалось это некорректным», — сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы главы Пензы Елена Саморукова.

Она уточнила, что адресованные заместителю главы городской администрации вопросы касались состояния водоочистных сооружений, а также ликвидации завалов в депутатском округе.

«По словам Ирины Ворониной, она внимательно изучила кодекс поведения муниципальных служащих и считает, что Юрий Олегович своими действиями нарушил статью 16», — сказала Елена Саморукова.

Она добавила, что депутат настаивает на том, чтобы Юрий Ильин публично принес извинения за свое поведение на ближайшей сессии гордумы.

«Для изучения ситуации было принято решение сформировать рабочую группу из числа депутатов, в которую вошли [глава фракции ЛДПР] Жиганша Туктаров, [члены фракции «Единая Россия»] Денис Желиховский, Ирина Воронина, Алексей Шуварин и Иван Краснов. Прецедентов таких еще не было, поэтому сложно что-то предугадать», — отметила Елена Саморукова.

Согласно ст. 16 кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в администрации Пензы, чиновник должен воздерживаться, в частности, от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений.

Нарушение кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, влечет применение мер юридической ответственности.

Соблюдение кодекса учитывается при наложении дисциплинарных взысканий, а также при проведении аттестаций и формировании кадрового резерва.