Лидин выразил соболезнования родным Сазонова Политика

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Спикер Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин от себя лично и от коллектива регионального парламента выразил соболезнования родным и близким председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося после продолжительной болезни на 71-м году жизни в четверг, 20 сентября.

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«Мы навсегда сохраним светлую память о Викторе Федоровиче как талантливом руководителе, порядочном и целеустремленном человеке, который посвятил свою жизнь служению России!» — говорится в тексте.

В нем отмечается, что Виктор Сазонов был одним из четырех действующих в настоящее время председателей региональных парламентов, подписавших 14 декабря 2001 года решение о создании Ассоциации законодателей Поволжья? и всегда являлся одним из самых активных ее участников.

Как сообщается на сайте Самарской губернской думы, церемония прощания с Виктором Сазоновым пройдет в предстоящую субботу, 22 сентября, по адресу: улица Советской армии, 253А.