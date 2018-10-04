Ольга Атюкова назначена заместителем полпреда в СЗФО Политика

Москва, 4 октября 2018. PenzaNews. Уроженка Пензенской области Ольга Атюкова назначена заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба полпреда в СЗФО, соответствующее решение принято на уровне администрации главы государства.

До последнего времени Ольга Атюкова работала в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Атюкова Ольга Кузьминична родилась в совхозе «Сюзюмский» Сосновоборского района Пензенской области 18 июня 1961 года.

В 1984 году окончила Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства».

В 1984–1987 годах работала главным экономистом колхоза «Прогресс», в 1987–1988 годах — совхоза «Ушинский».

В 1989–1992 годах — аспирантка Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования, в 1992–1993 годах — ассистент, старший преподаватель Пензенского сельскохозяйственного института.

С 1993 по 2001 годы — заместитель главы администрации Земетчинского района по экономике.

С 2001 по 2003 годы — главный специалист, первый заместитель председателя комитета экономики, начальник управления экономики правительства Пензенской области.

С 2003 по 2007 годы — начальник управления финансов Пензенской области, министр финансов Пензенской области.

С 2007 по 2009 годы — доцент кафедры «Прикладная экономика» Пензенской государственной технологической академии.

С марта по июнь 2009 года — первый заместитель председателя правительства Пензенской области.

С июня 2009 года — председатель правительства Пензенской области. В августе 2011 года на этом посту ее сменил Юрий Кривов.

С июля по начало октября 2011 года занимала должность руководителя пензенского УФАС.

С октября 2011 года — заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, инвестиционный уполномоченный в ЦФО.

В октябре 2018 года назначена на должность заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Заслуженный экономист РФ (2010).

Награждена орденом Дружбы, медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения».