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Кандидатура Вячеслава Космачева предложена на пост главы реготделения ВСМС

17:49 | 05.10.2018 | Политика

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Кандидатура вице-спикера Законодательного собрания Пензенской области Вячеслава Космачева рекомендована на пост председателя регионального совета реготделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС).

Кандидатура Вячеслава Космачева предложена на пост главы реготделения ВСМС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На заседании совета, состоявшемся в пятницу, 5 октября, его предыдущий руководитель Валерий Савельев, занимавший эту должность с 2016 года, объявил о сложении полномочий в связи с назначением главврачом пензенского областного онкологического диспансера.

Председатель ВСМС, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил Валерия Савельева за работу и вручил ему почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления».

По инициативе членов регионального совета и губернатора Ивана Белозерцева на пост председателя была предложена кандидатура Вячеслава Космачева, которую присутствующие поддержали единогласно.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, в стенах которого проходило заседание, предложение о назначении Вячеслава Космачева направлено председателю президиума Центрального совета ВСМС для утверждения.

Согласно уставу «Всероссийского совета местного самоуправления», председатель регионального совета назначается на должность и освобождается от нее главой президиума Центрального совета ВСМС.

Срок его полномочий составляет не более трех лет.

Председатель регионального совета является руководителем реготделения организации. Он подотчетен конференции и региональному совету.

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