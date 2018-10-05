Кандидатура Вячеслава Космачева предложена на пост главы реготделения ВСМС Политика

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Кандидатура вице-спикера Законодательного собрания Пензенской области Вячеслава Космачева рекомендована на пост председателя регионального совета реготделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС).

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На заседании совета, состоявшемся в пятницу, 5 октября, его предыдущий руководитель Валерий Савельев, занимавший эту должность с 2016 года, объявил о сложении полномочий в связи с назначением главврачом пензенского областного онкологического диспансера.

Председатель ВСМС, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил Валерия Савельева за работу и вручил ему почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления».

По инициативе членов регионального совета и губернатора Ивана Белозерцева на пост председателя была предложена кандидатура Вячеслава Космачева, которую присутствующие поддержали единогласно.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, в стенах которого проходило заседание, предложение о назначении Вячеслава Космачева направлено председателю президиума Центрального совета ВСМС для утверждения.

Согласно уставу «Всероссийского совета местного самоуправления», председатель регионального совета назначается на должность и освобождается от нее главой президиума Центрального совета ВСМС.

Срок его полномочий составляет не более трех лет.

Председатель регионального совета является руководителем реготделения организации. Он подотчетен конференции и региональному совету.