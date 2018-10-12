Андрей Кулинцев покидает правительство Пензенской области Политика

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев покидает занимаемый пост.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Андрей Анатольевич Кулинцев покидает пост первого зампреда, он уезжает в Москву, где будет работать в известной корпорации», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер» в пятницу, 12 октября.

При этом он не уточнил, о какой именно компании идет речь.

Биография

Кулинцев Андрей Анатольевич

«Благодарен ему за командную работу, профессионализм, умение быстро решать сложные задачи», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2001–2007 годах Андрей Кулинцев занимал пост федерального инспектора по Пензенской области, затем был заместителем председателя регионального правительства.

В последующие годы работал на различных должностях в госкорпорации «Росатом».

До возвращения в правительство Пензенской области в октябре 2016 года являлся заместителем директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.