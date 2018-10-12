EN
17:21:30 Пятница, 12 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Андрей Кулинцев покидает правительство Пензенской области

14:23 | 12.10.2018 | Политика

Печать

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев покидает занимаемый пост.

Андрей Кулинцев покидает правительство Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Андрей Анатольевич Кулинцев покидает пост первого зампреда, он уезжает в Москву, где будет работать в известной корпорации», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер» в пятницу, 12 октября.

При этом он не уточнил, о какой именно компании идет речь.

Биография

Кулинцев Андрей Анатольевич

«Благодарен ему за командную работу, профессионализм, умение быстро решать сложные задачи», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2001–2007 годах Андрей Кулинцев занимал пост федерального инспектора по Пензенской области, затем был заместителем председателя регионального правительства.

В последующие годы работал на различных должностях в госкорпорации «Росатом».

До возвращения в правительство Пензенской области в октябре 2016 года являлся заместителем директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России.

Загрузка...
Читайте также
К 9 годам колонии за убийство приговорен мужчина, затолкавший ветку незнакомцу в глотку В Пензенской области производители мяса и торговцы оштрафованы на 1,2 млн. рублей
Прокуратура помогла вернуть горячую воду в дом на улице Рахманинова в Пензе Двое жителей Сызрани подозреваются в краже конфет и спиртного в Кузнецке
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого на проспекте Победы в Пензе Банк «Кузнецкий» запустил мобильное приложение для бизнеса для устройств на iOS
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама