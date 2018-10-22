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Георгий Камнев отмечен высшей партийной наградой КПРФ

16:19 | 22.10.2018 | Политика

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев удостоен ордена «Партийная доблесть».

Георгий Камнев отмечен высшей партийной наградой КПРФ

Фото: пресс-служба пензенского обкома КПРФ

Высшая партийная награда была вручена ему на совместном пленуме Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, состоявшемся в Подмосковье в минувшую субботу, 20 октября.

В ходе мероприятия, которое объединило свыше 600 человек, лидер пензенских коммунистов проинформировал о реализуемом в регионе проекте «Комсомол. Шаг вперед», направленном на работу с молодежью.

Также он рассказал о ходе подготовки к 100-летию ВЛКСМ, в частности, об издании книги «Мой верный друг — дорогой комсомол», в которой собраны рассказы и воспоминания о деятельности организации, фотографии, образцы грамот и наград.

Биография

Камнев Георгий Петрович

Орденом «Партийная доблесть» награждаются члены КПРФ, имеющие заслуги перед партией.

Аверс представляет собой рубиновую пятиконечную звезду, обрамленную золоченными лучами. В центре звезды размещена круговая надпись «Партийная доблесть» и профиль вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Реверс украшен эмблемой КПРФ.

Награда крепится на пятиугольной колодке, покрытой муаровой вишневой лентой, окантованной по краям золотой и алой полосами.

Орден изготовлен из томпака и носится на левой стороне груди после государственных наград СССР и Российской Федерации.

Решение о награждении принимает президиум ЦК КПРФ по предоставлению комитетов региональных отделений партии.

Вручение производится в торжественной обстановке.

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