Юрий Ильин награжден медалью «За созидание во благо Пензы» Политика

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации города Юрий Ильин награжден медалью «За созидание во благо Пензы» за реализацию проектов по повышению качества жизни, обеспечение устойчивого развития областного центра и высокие профессиональные достижения.

Фото: Penza-gorod.ru

Торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников мэрии по итогам 2018 года состоялась в большом зале городской администрации в субботу, 29 декабря.

В ней приняли участие мэр Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров.

Грамот и благодарностей также удостоены эксперт отдела делопроизводства и технического обеспечения администрации Пензы Алексей Пигарев, главный специалист отдела строительства управления градостроительства и архитектуры мэрии Рушан Азеев, главный специалист отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Игорь Родионов, заместитель директора МУП «Рекламная служба города Пензы» Павел Замеженин и другие сотрудники.