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Юрий Ильин награжден медалью «За созидание во благо Пензы»

15:59 | 29.12.2018 | Политика

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Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации города Юрий Ильин награжден медалью «За созидание во благо Пензы» за реализацию проектов по повышению качества жизни, обеспечение устойчивого развития областного центра и высокие профессиональные достижения.

Юрий Ильин награжден медалью «За созидание во благо Пензы»

Фото: Penza-gorod.ru

Торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников мэрии по итогам 2018 года состоялась в большом зале городской администрации в субботу, 29 декабря.

В ней приняли участие мэр Виктор Кувайцев и глава города Николай Тактаров.

Грамот и благодарностей также удостоены эксперт отдела делопроизводства и технического обеспечения администрации Пензы Алексей Пигарев, главный специалист отдела строительства управления градостроительства и архитектуры мэрии Рушан Азеев, главный специалист отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Игорь Родионов, заместитель директора МУП «Рекламная служба города Пензы» Павел Замеженин и другие сотрудники.

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