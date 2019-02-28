Близкий родственник губернатора не сможет возглавить Счетную палату Пензенской области Политика

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Гражданин России, состоящий в близком родстве или свойстве со спикером Законодательного собрания Пензенской области и губернатором, не сможет занять должность председателя Счетной палаты региона. Соответствующие изменения внесены в законодательство субъекта федерации в ходе 17-й очередной сессии областного парламента, состоявшейся в четверг, 28 февраля.

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Как отмечается в пояснительной записке, речь идет, в частности, о родителях, супругах, детях, братьях и сестрах.

Помимо председателя палаты, аналогичные ограничения распространяются на заместителя и аудиторов.

Перечисленные должности также не смогут занять родственники руководителей органов исполнительной власти Пензенской области, в назначении которых принимало участие Законодательное собрание, главы судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории региона.

В действующей редакции закона «О Счетной палате Пензенской области» говорится о том, что председатель, его заместитель и аудиторы не могут состоять в близком родстве или свойстве с лицами, занимающими высокие посты в регионе. Принятый на сессии документ относит такое родство к основаниям, по которым кандидату может быть отказано в назначении на должность.