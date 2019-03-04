В Пензенской области депутат не задекларировал девять машин Политика

Пачелма, 4 марта 2019. PenzaNews. Депутат комитета местного самоуправления Решетинского сельсовета Пачелмского района Пензенской области Айрат Бареев, выдвинутый реготделением партии «Патриоты России», не указал девять зарегистрированных на его имя транспортных средств при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, в этот представительный орган местного самоуправления было внесено представление прокуратуры с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с нарушением норм антикоррупционного законодательства.

«После этого народный избранник добровольно досрочно сложил свои полномочия, о чем комитет местного самоуправления вынес соответствующее решение. Представление прокурора было оставлено без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова обратила внимание на то, что прекращение полномочий Айрата Бареева на основании его заявления, а не по причине совершения коррупционного правонарушения, нарушает принципы неотвратимости ответственности за незаконные действия.

«В связи с этим прокурор Пачелмского района [Андрей Карташов] обратился в суд с административным исковым заявлением. Он просил обязать комитет местного самоуправления Решетинского сельсовета отменить вынесенное решение и принять новое — о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с предоставлением им недостоверных сведений об имуществе и несоблюдением обязанностей, возложенных федеральным законодательством о противодействии коррупции. Решением Пачелмского районного суда иск прокурора удовлетворен. Судебный акт вступил в законную силу», — пояснила она.