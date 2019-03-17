В Пензе прошел митинг в рамках всероссийской акции протеста Политика

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Митинг в рамках всероссийской акции протеста, инициированной КПРФ, прошел в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в минувшую субботу, 16 марта.

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По подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие свыше 1 тыс. человек. Среди них — члены Коммунистической партии России, комсомольцы, активисты «Левого фронта», представители обманутых дольщиков и вкладчиков.

Пришедшие держали в руках баннеры и плакаты с надписями: «Правительство в отставку! Реформы отменить!», «Реформаторы, ищите деньги в своих карманах!», «Трясти не пенсионеров, а олигархов!», «ЖКХ должно принадлежать муниципалитету!», «Общественный транспорт должен принадлежать муниципалитету!» и другими.

По итогам митинга была принята резолюция. В числе основных требований — отмена пенсионной и мусорной реформ, недопущение роста цен на продукты, товары первой необходимости и бензин, снижение НДС, введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Кроме того, в рамках мероприятия член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев вручил партбилеты новым членам политической партии.