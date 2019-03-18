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В Пензе зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России»

19:27 | 18.03.2019 | Политика

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал первых 10 участников праймериз в понедельник, 18 марта.

В Пензе зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — действующий депутат городской думы от округа №25 Иван Краснов, который является членом партии и выполняет функции заместителя главы Пензы на постоянной основе.

Также в предварительном голосовании примут участие директор ФГАУ ДПО «Пензенский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» Алексей Абрамов, руководитель ООО «Техномаг» Константин Астахов, и.о. главы регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов, начальник отдела кадров МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» Наталья Казакова, МУП по ОЖФ №10 Владимир Кузнецов, коммерческий директор ООО «ЦКБ» Антон Медведев, коммерческий директор ООО «Крест58» Владимир Обухов и Антон Толов. Согласно данным, размещенным на сайте реготделения «Единой России», все они являются членами партии.

Кроме того, для участия в предварительном голосовании зарегистрирована заведующая отделением МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района Пензы Ольга Гладилина.

Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля.

Предварительное голосование состоится 26 мая.

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