В Пензе зарегистрированы еще 16 участников праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще 16 участников праймериз в дополнение к 27-ми, одобренным ранее.

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Пятеро из подавших заявления оказались представителями вузов. В их числе — член партии, магистрант Пензенского государственного технологического университета Алексей Филимонов и четыре девушки: студентки филиала Финансового университета при правительстве РФ Ангелина Космарова (сторонница «Единой России») и Мария Святова (беспартийная), а также Анастасия Тверитинова из ПензГТУ и Кристина Бабынина из филиала Московского университета имени С.Ю. Витте — они тоже не входят ни в одну из политических партий.

Кроме того, в предварительном голосовании примут участие пятеро действующих депутатов Пензенской городской думы шестого созыва. Это руководитель школы №77 Юрий Прошкин, директор по экономике ООО «Промтехлитье» Александр Стрельников, главврач онкодиспансера Валерий Савельев, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Согласие-2000» Юрий Зиновьев и председатель президиума областной коллегии адвокатов «Советник» Алексей Шуварин. Все они являются членами «Единой России».

Также в ходе праймериз свои силы попробуют индивидуальный предприниматель Вячеслав Перемышлин и президент федерации восточного боевого единоборства Пензенской области, депутат собрания представителей Мокшанского района четвертого созыва Алексей Елисеев. Оба являются единороссами.

Кроме того, оргкомитет зарегистрировал Александра Агеева, который был представлен присутствующим как временно неработающий и сторонник партии «Единая Россия».

Помимо этого, как беспартийные на участие в праймериз заявлены заведующий лабораторией зубопротезирования в отделении №1 пензенской стоматологической поликлиники Андрей Портнов, юрисконсульт АО «ППО «ЭВТ имени В.А. Ревунова» Кристина Бородина, а также методист, педагог дополнительного образования дворца детского и юношеского творчества Пензы Вячеслав Старшев.