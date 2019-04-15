Доход депутата Госдумы Леонида Левина за 2018 год составил около 12 млн. рублей Политика

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Госдумы РФ, члена фракции «Справедливая Россия» Леонида Левина, который был избран от Пензенской области, составил за 2018 год почти 12 млн. рублей, его супруги — свыше 28 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В собственности у Леонида Левина находятся шесть дачных земельных участков общей площадью около 60 га, 3/4 доли земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью почти 10 соток, 127/180 доли земельного участка под ИЖС площадью более 25 соток, участок из состава земель населенных пунктов площадью около 8 соток, 3/4 доли жилого дома площадью свыше 1,7 тыс. кв. метров, квартира площадью около 237 кв. метров, гараж и часть хозблока.

Помимо этого, депутату принадлежит автомобиль «Mercedes-Benz S 560 4Matic».

Читайте также

Леонид Левин отметил растущую роль интернет-СМИ

Супруга народного избранника владеет земельным участком сельхозназначения площадью 6 соток, 3/8 доли квартиры площадью 44,5 кв. метра, квартирой площадью 57,5 кв. метра, автомобилями «Mercedes-Benz GLS 350 B 4Matic» и «Mercedes-Benz ML 350 4Matic».

Двое несовершеннолетних детей Леонида Левина владеют несколькими объектами недвижимого имущества на праве общей долевой собственности. Указано, что их годовой доход составил по 18 рублей 1 копейке, у третьего ребенка в соответствующей графе какая-либо цифра отсутствует. При этом все трое безвозмездно пользуются квартирой площадью около 237 кв. метров.

Доход Леонида Левина за 2017 год составлял свыше 16 млн. рублей. Данные о супруге в декларации отсутствовали.