Доход депутата Госдумы Сергея Есякова за 2018 год составил 4,7 млн. рублей Политика

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия» Сергея Есякова, который был избран по пензенскому одномандатному избирательному округу №146, составил за 2018 год более 4,7 млн. рублей, его супруги — почти 8 млн. рублей.

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В собственности народного избранника находятся два земельных участка под ИЖС общей площадью около 23 соток, два жилых дома площадью 266,6 и 293,8 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 120,6 кв. метра, три гаража, нежилое помещение, баня, снегоболотоход и гидроцикл.

Его супруга владеет земельным участком под объекты гаражного назначения, 24/100 доли земельного участка для строительства салона-магазина обуви площадью примерно 407 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью 120,6 кв. метра, гаражом, по 1/2 доли нежилых помещений площадью 363,1, 216 и 278,1 кв. метра, по 3/5 доли нежилых помещений площадью 396,8 и 389,1 кв. метра, а также автомобилем «Mercedes-Benz GLK 300».

В пользовании у депутата Госдумы и его жены находится квартира площадью 84,7 кв. метра.

Декларированный доход Сергея Есякова за 2017 год составлял более 9,7 млн. рублей, его супруги — свыше 6,7 млн. рублей.