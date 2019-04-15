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Доход депутата Госдумы Сергея Есякова за 2018 год составил 4,7 млн. рублей

17:15 | 15.04.2019 | Политика

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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия» Сергея Есякова, который был избран по пензенскому одномандатному избирательному округу №146, составил за 2018 год более 4,7 млн. рублей, его супруги — почти 8 млн. рублей.

Доход депутата Госдумы Сергея Есякова за 2018 год составил 4,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В собственности народного избранника находятся два земельных участка под ИЖС общей площадью около 23 соток, два жилых дома площадью 266,6 и 293,8 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью 120,6 кв. метра, три гаража, нежилое помещение, баня, снегоболотоход и гидроцикл.

Его супруга владеет земельным участком под объекты гаражного назначения, 24/100 доли земельного участка для строительства салона-магазина обуви площадью примерно 407 кв. метров, 1/4 доли квартиры площадью 120,6 кв. метра, гаражом, по 1/2 доли нежилых помещений площадью 363,1, 216 и 278,1 кв. метра, по 3/5 доли нежилых помещений площадью 396,8 и 389,1 кв. метра, а также автомобилем «Mercedes-Benz GLK 300».

В пользовании у депутата Госдумы и его жены находится квартира площадью 84,7 кв. метра.

Декларированный доход Сергея Есякова за 2017 год составлял более 9,7 млн. рублей, его супруги — свыше 6,7 млн. рублей.

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