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В Пензе коммунисты в честь Первомая провели шествие и митинг

17:00 | 01.05.2019 | Политика

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Представители Коммунистической партии России по случаю Первомая прошли колонной по центру Пензы, возложили цветы к подножию памятника Владимиру Ленину, а затем провели праздничный митинг на площади перед зданием драмтеатра.

В Пензе коммунисты в честь Первомая провели шествие и митинг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участие в традиционных мероприятиях приняли не только жители областного центра, но и ряда районов. Некоторые из них держали в руках баннеры и плакаты с надписями: «Правительство в отставку! Реформы отменить!», «Запрещаем запрещать», «Нас обокрали! Кто живет на деньги вкладчиков «Инвест-Гаранта?», «ЖКХ должно принадлежать муниципалитету», «Я против мусорной реформы» и другими.

На митинге выступили как сторонники КПРФ, так и различные активисты, представляющие, в частности, объединения обманутых дольщиков и вкладчиков, которые в очередной раз напомнили о необходимости решения имеющихся проблем.

Кроме того, в рамках мероприятия новым членам КПРФ и ЛКСМ были вручены партийные и комсомольские билеты.

Завершился митинг единогласным принятием резолюции. В ней содержатся требования отменить пенсионную и мусорную реформы, остановить рост цен на продукты питания и бензин, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, не взимать плату за капремонт, наладить работу городского общественного транспорта и другие.

По подсчетам корреспондента ИА «PenzaNews», участниками митинга в центре Пензы стали свыше 500 человек.

Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании региона Георгий Камнев на своей странице в Facebook указал цифру вдвое больше.

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