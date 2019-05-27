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В Пензенской области начальник управления общественной безопасности попался на пьяной езде

10:27 | 27.05.2019 | Политика

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов уличен в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

В Пензенской области начальник управления общественной безопасности попался на пьяной езде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, инцидент произошел во время отпуска чиновника.

«Находясь в отпуске, выпил. Не знаю, сколько он там выпил. Сел за руль личного автомобиля, значит, был остановлен [сотрудниками Госавтоинспекции], составлен протокол. […] Решение суда, насколько я знаю, […] состоялось», — сказал глава региона в ходе совещания в областном правительстве в понедельник, 27 мая.

Биография

Муругов Валерий Викторович

Иван Белозерцев особо обратил внимание на то, что правила дорожного движения были грубо нарушены чиновником, в зоне ответственности которого находятся вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Обращаясь к Валерию Муругову, губернатор отметил, что у него нет претензий к его профессиональной деятельности.

«Даже Вам грамоту вручал за работу, где-то год назад или полгода. Но Вы не можете занимать данную должность в связи с такими нарушениями, поэтому будете освобождены от занимаемой должности», — сказал глава региона.

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