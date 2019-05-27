Иван Белозерцев возглавит делегацию Пензенской области на ПМЭФ Политика

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 6–8 июня.

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«Делегация региона под моим руководством будет работать на Петербургском международном экономическом форуме. Будет действовать стенд Пензенской области», — сообщил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 27 мая.

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Он пояснил, что запланированы деловые встречи, переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также подписание ряда соглашений.

Кроме того, по словам Ивана Белозерцева, программой предусмотрено его участие в панельной дискуссии.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина.

За прошедшие годы форум зарекомендовал себя в качестве одной из ключевых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения важных экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.