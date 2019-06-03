В Пензе предложено создать координационный совет по реализации нацпроектов Политика

Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Координационный общественный совет по реализации национальных проектов требуется создать в Пензенской области. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Прошел год с момента подписания указа президента РФ о национальных проектах, на основании которых нами разработано 50 региональных проектов по 12 направлениям. Все ресурсы региона должны быть направлены на их успешную реализацию, поскольку основная цель этой работы — улучшение качество жизни наших граждан», — сказал глава региона в ходе первой областной конференции «Национальные проекты — будущее губернии», которая состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 3 июня.

Иван Белозерцев отметил, что в состав совета должны войти эксперты от каждой отрасли, представляющие работу общественных организаций в соответствующих сферах.

«Очень важно, чтобы представители региональной и муниципальной власти работали вместе с активной общественностью, которая поднимала бы проблемные вопросы и оказывала содействие в их решении. Уверен, что создание такого экспертного совета сделает работу по реализации национальных проектов максимально качественной, открытой и эффективной», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.