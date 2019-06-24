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Салмин возглавил вновь созданное управление по профилактике коррупционных правонарушений

11:37 | 24.06.2019 | Политика

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Михаил Салмин назначен начальником вновь созданного управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области.

Салмин возглавил вновь созданное управление по профилактике коррупционных правонарушений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам губернатора Ивана Белозерцева, соответствующее распоряжение он подписал в понедельник, 24 июня.

«Прошу работать профессионально и добросовестно. Надеюсь, что Вы с задачей справитесь», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

С июля 2016 года Михаил Салмин занимал должность заместителя начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области, а также одновременно возглавлял действовавший в его структуре отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Михаил Салмин, в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы было принято решение вывести отдел из состава управления госслужбы и кадров и создать на его основе самостоятельное подразделение.

«Все те сотрудники, которые занимались этим направлением, войдут в состав управления [по профилактике коррупционных и иных правонарушений]», — пояснил собеседник агентства, добавив, что соответствующие кадровые процедуры пока продолжаются.

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