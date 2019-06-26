Иван Белозерцев примет участие в заседании Госсовета в Москве Политика

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в заседании Госсовета по вопросу модернизации дорожного движения, которое состоится в Кремле в среду, 26 июня.

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«Улетаю в Москву. Завтра в Кремле состоится заседание Госсовета», — написал глава региона в своем «Твиттере» накануне вечером.

Он отметил, что тема, вынесенная на обсуждение, является важной.

Как сообщает пресс-служба Кремля, заседание проведет президент России Владимир Путин.

С докладами выступят руководитель рабочей группы по направлению «Транспорт» — глава Бурятии Алексей Цыденов, министр транспорта России Евгений Дитрих, министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт.

Будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания объектов. Также планируется затронуть тему улучшения организации дорожного движения.