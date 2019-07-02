«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты пензенской гордумы Политика

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Списки кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» утверждены в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения партии, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

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В мероприятии приняли участие 224 делегата из 258, избранных в соответствии с установленной нормой представительства, а также входящих в региональный политсовет и контрольную комиссию.

Предложенные кандидатуры назвал секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

После этого делегаты получили по два бюллетеня — для утверждения списков по единому и одномандатным округам. Голосование было тайным.

В итоге за каждый из списков было отдано по 216 голосов. По восемь бюллетеней признано недействительными. Против никто не высказался.

Список кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» по единому избирательному округу:

Общая часть:

1. Виктор Кувайцев

2. Мария Львова-Белова

3. Дмитрий Акимов

Территориальная группа №1 (соответствует одномандатным округам №1–5):

1. Алексей Савичев

2. Ольга Изранова

3. Кристина Бабынина

4. Роза Анохина

5. Дмитрий Баклашов

Территориальная группа №2 (соответствует одномандатным округам №6–10):

1. Игорь Костин

2. Вячеслав Космачев

3. Марина Осипова

4. Виктор Ульянов

5. Владимир Миронов

Территориальная группа №3 (соответствует одномандатным округам №11–15):

1. Владимир Мутовкин

2. Олег Куроедов

3. Максим Федоровский

4. Екатерина Аксенова

5. Михаил Шахов

Территориальная группа №4 (соответствует одномандатным округам №16–20):

1. Иван Краснов

2. Лариса Казакова

3. Лев Мельников

4. Ольга Замцова

Территориальная группа №5 (соответствует одномандатным округам №21–25):

1. Андрей Сучков

2. Елена Мещерякова

3. Иван Атяшкин

4. Галина Асеева

5. Илья Молянов

Список кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» по одномандатным избирательным округам:

округ №1: Алексей Савичев;

округ №2: Елена Пчелинцева;

округ №3: Сергей Седов;

округ №4: Светлана Носова;

округ №5: Александр Стрельников;

округ №6: Вадим Калинин;

округ №7: Михаил Шленчик;

округ №8: Роман Амстиславский;

округ №9: Игорь Костин;

округ №10: Юрий Зиновьев;

округ №11: Алексей Шуварин;

округ №12: Владимир Мутовкин;

округ №13: Алексей Рогонов;

округ №14: Николай Кузяков;

округ №15: Юрий Прошкин;

округ №16: Юрий Крячко;

округ №17: Сергей Лисовол;

округ №18: Иван Краснов;

округ №19: Валерий Савельев;

округ №20: Роман Петрухин;

округ №21: Андрей Сучков;

округ №22: Денис Желиховский;

округ №23: Алексей Чикиримов;

округ №24: Сергей Палювин;

округ №25: Борис Панин.