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«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты пензенской гордумы

15:25 | 02.07.2019 | Политика

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Списки кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» утверждены в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения партии, состоявшегося в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

«Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты пензенской гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мероприятии приняли участие 224 делегата из 258, избранных в соответствии с установленной нормой представительства, а также входящих в региональный политсовет и контрольную комиссию.

Предложенные кандидатуры назвал секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

После этого делегаты получили по два бюллетеня — для утверждения списков по единому и одномандатным округам. Голосование было тайным.

В итоге за каждый из списков было отдано по 216 голосов. По восемь бюллетеней признано недействительными. Против никто не высказался.

Список кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» по единому избирательному округу:

Общая часть:
1. Виктор Кувайцев
2. Мария Львова-Белова
3. Дмитрий Акимов

Территориальная группа №1 (соответствует одномандатным округам №1–5):
1. Алексей Савичев
2. Ольга Изранова
3. Кристина Бабынина
4. Роза Анохина
5. Дмитрий Баклашов

Территориальная группа №2 (соответствует одномандатным округам №6–10):
1. Игорь Костин
2. Вячеслав Космачев
3. Марина Осипова
4. Виктор Ульянов
5. Владимир Миронов

Территориальная группа №3 (соответствует одномандатным округам №11–15):
1. Владимир Мутовкин
2. Олег Куроедов
3. Максим Федоровский
4. Екатерина Аксенова
5. Михаил Шахов

Территориальная группа №4 (соответствует одномандатным округам №16–20):
1. Иван Краснов
2. Лариса Казакова
3. Лев Мельников
4. Ольга Замцова

Территориальная группа №5 (соответствует одномандатным округам №21–25):
1. Андрей Сучков
2. Елена Мещерякова
3. Иван Атяшкин
4. Галина Асеева
5. Илья Молянов

Список кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» по одномандатным избирательным округам:

округ №1: Алексей Савичев;
округ №2: Елена Пчелинцева;
округ №3: Сергей Седов;
округ №4: Светлана Носова;
округ №5: Александр Стрельников;
округ №6: Вадим Калинин;
округ №7: Михаил Шленчик;
округ №8: Роман Амстиславский;
округ №9: Игорь Костин;
округ №10: Юрий Зиновьев;
округ №11: Алексей Шуварин;
округ №12: Владимир Мутовкин;
округ №13: Алексей Рогонов;
округ №14: Николай Кузяков;
округ №15: Юрий Прошкин;
округ №16: Юрий Крячко;
округ №17: Сергей Лисовол;
округ №18: Иван Краснов;
округ №19: Валерий Савельев;
округ №20: Роман Петрухин;
округ №21: Андрей Сучков;
округ №22: Денис Желиховский;
округ №23: Алексей Чикиримов;
округ №24: Сергей Палювин;
округ №25: Борис Панин.

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