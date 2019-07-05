Пензенское реготделение «Единой России» не вошло в десятку лучших в стране Политика

Москва, 5 июля 2019. PenzaNews. Пензенское региональное отделение «Единой России» не вошло в десятку лучших в стране. Об этом свидетельствуют данные пилотного рейтинга, представленного на ежегодной конференции партии, прошедшей в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов в Москве в пятницу, 5 июля.

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В топ-10 включены реготделения «Единой России» в Туве, Ингушетии, Крыму, Адыгее, Чечне, Чувашии, Калужской, Брянской, Липецкой и Курганской областях.

«Считаем, что рейтинг позволит дать дополнительную мотивацию для региональных отделений, ведь на его основе будут приниматься кадровые решения, пересматриваться объемы финансирования того или иного регионального отделения и корректироваться их работа», — отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов.

Он пояснил, что деятельность региональных отделений будет оцениваться по нескольким критериям.

«В их числе не только результаты партии на выборах, но и социологические данные об уровне ее поддержки в регионе, которые позволяют нам понять, насколько заметна деятельность реготделения, какова эффективность и полезность работы партийцев и депутатов», — цитирует Виктора Селиверстова пресс-служба «Единой России».