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Иван Белозерцев в Пензе провел встречу с Вячеславом Тимченко

11:54 | 11.07.2019 | Политика

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Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев провел встречу с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, руководителем Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Вячеславом Тимченко, который посетил Пензенскую область с рабочим визитом.

Иван Белозерцев в Пензе провел встречу с Вячеславом Тимченко

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи в правительстве региона в четверг, 11 июля, стороны обсудили социально-экономическое развитие области. Вячеслав Тимченко дал высокую оценку реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пензе.

Глава региона отметил, что благоустройство городского пространства ведется на протяжении многих лет.

«На развитие внутридворовых территорий в областном центре мы выделяем финансовые средства уже лет 15 — по избирательным округам, региональным и депутатским программам. Депутаты работают в связке с главами районов, идут во дворы, встречаются с людьми и совместно решают, где и какую работу надо провести, где поставить детскую площадку, где сделать парковку», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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