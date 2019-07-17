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Пенза и Каменский район признаны лидерами по эффективности местного самоуправления

16:14 | 17.07.2019 | Политика

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Пенза и Каменский район стали лидерами в своих группах по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Пензенской области за 2018 год, проведенной министерством экономики региона.

Пенза и Каменский район признаны лидерами по эффективности местного самоуправления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно рейтингу, среди трех городских округов лидером стала Пенза, второе и третье места заняли Заречный и Кузнецк соответственно. Список муниципальных районов возглавил Каменский район, также в первую тройку вошли Пачелмский и Мокшанский. Замкнул рейтинг Сосновоборский район.

Ранжирование осуществляется с учетом среднего объема и темпа роста показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по перечню, утвержденному указом президента.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, большое внимание уделено показателям, результаты которых зависят от деятельности местных властей и характеризуют степень развития малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиционной активности, качество автомобильных дорог, обеспеченность населения жильем, местами в детсадах.

Анализ эффективности деятельности муниципалитетов призван выявить сферы, требующие приоритетного внимания региональных и местных властей, а также помочь сформировать комплекс мероприятий по улучшению результативности деятельности.

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