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Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера о ходе реализации проекта «БКАД»

17:45 | 24.07.2019 | Политика

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Москва, 24 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал заместителя председателя правительства России Максима Акимова о ходе реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») во время встречи, состоявшейся в Москве в среду, 24 июля.

Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера о ходе реализации проекта «БКАД»

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона сообщил, что в 2019 году предусмотрены вложения в размере 1 млрд. 458 млн. рублей, благодаря чему работами планируется охватить 171 объект, из них на 40 они уже завершены.

По словам Ивана Белозерцева, осуществляется реконструкция и ремонт автодорог, ведется обустройство тротуаров, пешеходных ограждений и искусственного освещения.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе встречи также рассматривался вопрос об увеличении финансирования дорожного строительства в Пензенской области. Какие именно решения приняты, не уточняется.

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