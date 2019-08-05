Стало известно, кто примет участие в выборах депутатов гордумы Пензы Политика

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензы завершила регистрацию кандидатов в депутаты городской думы седьмого созыва.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель горизбиркома Ольга Сорокина, по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов девяти партий, в которых значатся 154 человека.

При этом, по ее словам, изначально списки кандидатов, насчитывающие в общей сложности 171 человека, выдвинули 10 партий, однако одна из них процедуру регистрации не прошла.

«Что касается одномандатных округов, подавали [документы] 125 человек, в результате зарегистрированы 113: от КПРФ — 25 человек, «Единой России» — 25, ЛДПР — 24, «Справедливой России» — 22, самовыдвиженцы — 16, от «Казачьей партии» — один», — уточнила собеседница агентства.

Списки кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва, выдвинутых политическими партиями:

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Общая часть:

1. Жириновский Владимир Вольфович

2. Куликов Павел Владимирович

Территориальная группа №1

1. Сердовинцев Вадим Юрьевич

2. Уваров Игорь Игоревич

3. Жуков Алексей Владимирович

4. Злыгостева Светлана Геннадьевна

5. Вашаева Наталья Владимировна

Территориальная группа №2

1. Абрамова Кристина Юрьевна

2. Трусов Александр Владимирович

3. Сапегин Алексей Викторович

4. Метальникова Ольга Валентиновна

5. Квитко Анатолий Анатольевич

Территориальная группа №3

1. Быстряков Владимир Валерьевич

2. Гурьянов Сергей Вениаминович

3. Метальников Кирилл Сергеевич

4. Илюткин Виктор Вениаминович

5. Цибарева Татьяна Анатольевна

Территориальная группа №4

1. Макушина Елена Алексеевна

2. Масенькин Андрей Александрович

3. Исаев Игорь Анатольевич

4. Киреева Мария Михайловна

5. Ефизова Лидия Владимировна

Территориальная группа №5

1. Алешечкин Юрий Евгеньевич

2. Никитин Валентин Игоревич

3. Бычкова Ангелина Викторовна

4. Липатова Наталья Владимировна



Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

Общая часть

1. Можачкина-Грибанова Алина Юрьевна

Территориальная группа №1

1. Крупнова Анна Витальевна

2. Балясникова Анна Игоревна

Территориальная группа №2

1. Меркулова Елена Евгеньевна

2. Овчинникова Елена Геннадьевна

Территориальная группа №3

1. Куликова Евгения Геннадьевна

2. Аладьева Екатерина Борисовна

Территориальная группа №4

1. Асаева Дарья Андреевна

2. Семина Ирина Робертовна

Территориальная группа №5

1. Искра Вера Ильинична

2. Сипович Любовь Андреевна



Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Общая часть

1. Чугай Петр Прокофьевич

Территориальная группа №1

1. Гайдабрус Виктор Александрович

2. Боронин Вячеслав Сергеевич

Территориальная группа №2

1. Астафичева Татьяна Борисовна

2. Косенко Ольга Борисовна

Территориальная группа №3

1. Потапова Татьяна Николаевна

2. Пузарина Мария Яковлевна

Территориальная группа №4

1. Туромшина Светлана Васильевна

2. Архипова Маргарита Григорьевна

Территориальная группа №5

1. Кузина Ольга Владимировна

2. Тезикова Ирина Афанасьевна



Всероссийская политическая партия «Родина»

Общая часть

1. Шилов Евгений Андреевич

2. Зиновьев Сергей Викторович

3. Кольчугина Ирина Александровна

Территориальная группа №1

1. Зарубин Александр Петрович

Территориальная группа №2

1. Писарева Ирина Лимирьевна

Территориальная группа №3

1. Федосеев Михаил Петрович

2. Клещева Галина Владимировна

Территориальная группа №4

1. Резанова Анна Николаевна

2. Земскова Людмила Владимировна

Территориальная группа №5

1. Ткачук Ирина Александровна

2. Павлова Галина Тимофеевна



Всероссийская политическая партия «Партия за справедливость!»

Общая часть

1. Краснов Юрий Владимирович

Территориальная группа №1

1. Джепецкая Инесса Юрьевна

2. Сафронова Марина Владимировна

Территориальная группа №2

1. Красичкова Лариса Анатольевна

2. Мирясова Наталья Викторовна

Территориальная группа №3

1. Сахаров Сергей Александрович

2. Дулаева Марина Александровна

Территориальная группа №4

1. Никитенко Игорь Владимирович

2. Терехина Наталья Геннадьевна

Территориальная группа №5

1. Матюшин Никита Михайлович

2. Холюков Сергей Сергеевич



Политическая партия «Патриоты России»

Общая часть

1. Рыбалко Алексей Анатольевич

Территориальная группа №1

1. Немцева Юлия Олеговна

2. Веремьева Нина Алексеевна

Территориальная группа №2

1. Иванников Сергей Валентинович

2. Кочеткова Лариса Алексеевна

Территориальная группа №3

1. Денисова Наталья Анатольевна

2. Гречушников Иван Федорович

Территориальная группа №4

1. Рыбалко Галина Николаевна

2. Покшина Светлана Александровна

Территориальная группа №5

1. Дробжева Марина Валерьевна

2. Пиянзин Виталий Борисович



Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

Общая часть

1. Кувайцев Виктор Николаевич

2. Львова-Белова Мария Алексеевна

3. Акимов Дмитрий Александрович

Территориальная группа №1

1. Савичев Алексей Валерьевич

2. Изранова Ольга Валерьевна

3. Бабынина Кристина Андреевна

4. Анохина Роза Михайловна

5. Баклашов Дмитрий Михайлович

Территориальная группа №2

1. Костин Игорь Викторович

2. Космачев Вячеслав Владимирович

3. Осипова Марина Николаевна

4. Ульянов Виктор Петрович

5. Миронов Владимир Сергеевич

Территориальная группа №3

1. Мутовкин Владимир Борисович

2. Куроедов Олег Александрович

3. Федоровский Максим Юрьевич

4. Аксенова Екатерина Анатольевна

5. Шахов Михаил Анатольевич

Территориальная группа №4

1. Краснов Иван Витальевич

2. Казакова Лариса Владимировна

3. Мельников Лев Викторович

4. Земцова Ольга Григорьевна

Территориальная группа №5

1. Сучков Андрей Александрович

2. Мещерякова Елена Павловна

3. Атяшкин Иван Александрович

4. Асеева Галина Леонидовна

5. Молянов Илья Сергеевич



Политическая партия «Справедливая Россия»

Общая часть

1. Плахута Валерий Анатольевич

2. Коломыцева Людмила Викторовна

3. Шпагин Алексей Николаевич

Территориальная группа №1

1. Зотов Алексей Владимирович

2. Глуховская Ирина Вильямовна

3. Морозов Денис Сергеевич

Территориальная группа №2

1. Москвин Роман Николаевич

2. Керимов Ряшид Зейнятович

3. Шулешова Марина Викторовна

Территориальная группа №3

1. Ледяев Кирилл Алексеевич

2. Ириков Михаил Сергеевич

3. Шемчук Татьяна Витальевна

4. Миргород Александр Александрович

Территориальная группа №4

1. Юрченко Антон Дмитриевич

2. Щербакова Наталия Александровна

3. Курамшин Денис Рустамович

4. Потапова Злата Вячеславовна

Территориальная группа №5

1. Дашкин Антон Геннадьевич

2. Гришин Андрей Васильевич

3. Мошков Вячеслав Николаевич



Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Общая часть

1. Камнев Георгий Петрович

Территориальная группа №1

1. Шаляпин Олег Васильевич

2. Жданников Андрей Михайлович

3. Орлов Павел Викторович

4. Рогожкин Александр Дмитриевич

5. Хворостухин Вячеслав Александрович

Территориальная группа №2

1. Трутнев Александр Васильевич

2. Филяев Дмитрий Олегович

3. Цесарев Андрей Игоревич

4. Лукичев Сергей Константинович

5. Галкин Евгений Сергеевич

Территориальная группа №3

1. Спиридонов Константин Владимирович

2. Хомец Виктор Александрович

3. Бахтеев Руслан Анверович

4. Брагин Сергей Владимирович

5. Рудской Андрей Вячеславович

Территориальная группа №4

1. Милаева Оксана Всеволодовна

2. Смирнов Александр Владимирович

3. Голубев Дмитрий Евгеньевич

4. Селиванов Илья Валентинович

5. Орлова Дарья Александровна

Территориальная группа №5

1. Столяров Антон Анатольевич

2. Никишин Алексей Валерьевич

3. Иванов Алексей Анатольевич

4. Дюков Геннадий Анатольевич

5. Вожжов Александр Михайлович



Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам:

Округ №1

Зимин Игорь Сергеевич (самовыдвижение)

Злыгостева Светлана Геннадьевна (ЛДПР)

Савичев Алексей Валерьевич («Единая Россия»)

Хворостухин Вячеслав Александрович (КПРФ)

Округ №2

Вашаева Наталья Владимировна (ЛДПР)

Глуховская Ирина Вильямовна («Справедливая Россия»)

Горячев Игорь Николаевич (самовыдвижение)

Пчелинцева Елена Александровна («Единая Россия»)

Суходолов Алексей Александрович (самовыдвижение)

Шаляпин Олег Васильевич (КПРФ)

Округ №3

Жданников Андрей Михайлович (КПРФ)

Жуков Алексей Владимирович (ЛДПР)

Платов Олег Алексеевич («Справедливая Россия»)

Седов Сергей Алексеевич («Единая Россия»)

Утюгов Александр Сергеевич (самовыдвижение)

Округ №4

Носова Светлана Михайловна («Единая Россия»)

Рогожкин Александр Дмитриевич (КПРФ)

Туктаров Жиганша Зейнятуллович (самовыдвижение)

Уваров Игорь Игоревич (ЛДПР)

Шулешова Марина Викторовна («Справедливая Россия»)

Округ №5

Морозов Денис Сергеевич («Справедливая Россия»)

Орлов Павел Викторович (КПРФ)

Сердовинцев Вадим Юрьевич (ЛДПР)

Стрельников Александр Александрович («Единая Россия»)

Округ №6

Гриненко Борис Пантелеймонович («Справедливая Россия»)

Калинин Вадим Михайлович («Единая Россия»)

Лукичев Сергей Константинович (КПРФ)

Метальникова Ольга Валентиновна (ЛДПР)

Николаев Иван Михайлович (самовыдвижение)

Округ №7

Квитко Анатолий Анатольевич (ЛДПР)

Хлестов Алексей Николаевич (самовыдвижение)

Цесарев Андрей Игоревич (КПРФ)

Шленчик Михаил Геннадьевич («Единая Россия»)

Округ №8

Амстиславский Роман Романович («Единая Россия»)

Москвин Роман Николаевич («Справедливая Россия»)

Никитин Алексей Федорович («Казачья партия Российской Федерации»)

Сапегин Алексей Викторович (ЛДПР)

Трутнев Александр Васильевич (КПРФ)

Округ №9

Абрамова Кристина Юрьевна (ЛДПР)

Бородин Евгений Михайлович (самовыдвижение)

Галкин Евгений Сергеевич (КПРФ)

Костин Игорь Викторович («Единая Россия»)

Миргород Александр Александрович («Справедливая Россия»)

Округ №10

Зиновьев Юрий Александрович («Единая Россия»)

Курамшин Денис Рустамович («Справедливая Россия»)

Трусов Александр Владимирович (ЛДПР)

Филяев Дмитрий Олегович (КПРФ)

Округ №11

Воробьев Павел Николаевич («Справедливая Россия»)

Гурьянов Сергей Вениаминович (ЛДПР)

Рудской Андрей Вячеславович (КПРФ)

Шуварин Алексей Николаевич («Единая Россия»)

Округ №12

Мутовкин Владимир Борисович («Единая Россия»)

Потапова Злата Вячеславовна («Справедливая Россия»)

Спиридонов Константин Владимирович (КПРФ)

Цибарева Татьяна Анатольевна (ЛДПР)

Округ №13

Бахтеев Руслан Анверович (КПРФ)

Быстряков Владимир Валерьевич (ЛДПР)

Рогонов Алексей Васильевич («Единая Россия»)

Шемчук Татьяна Витальевна («Справедливая Россия»)

Округ №14

Брагин Сергей Владимирович (КПРФ)

Илюткин Виктор Вениаминович (ЛДПР)

Козин Валерий Николаевич («Справедливая Россия»)

Кузяков Николай Иванович («Единая Россия»)

Округ №15

Ледяев Кирилл Алексеевич («Справедливая Россия»)

Метальников Кирилл Сергеевич (ЛДПР)

Падалкин Сергей Сергеевич (самовыдвижение)

Прошкин Юрий Александрович («Единая Россия»)

Хомец Виктор Александрович (КПРФ)

Округ №16

Голубев Дмитрий Евгеньевич (КПРФ)

Кадников Олег Геннадьевич (самовыдвижение)

Крячко Юрий Александрович («Единая Россия»)

Макушина Елена Алексеевна (ЛДПР)

Юрченко Антон Дмитриевич («Справедливая Россия»)

Округ №17

Ефизова Лидия Владимировна (ЛДПР)

Керимов Ряшид Зейнятович («Справедливая Россия»)

Лисовол Сергей Юрьевич («Единая Россия»)

Смирнов Александр Владимирович (КПРФ)

Округ №18

Ковылов Виктор Анатольевич («Справедливая Россия»)

Краснов Иван Витальевич («Единая Россия»)

Масенькин Андрей Александрович (ЛДПР)

Селиванов Илья Валентинович (КПРФ)

Хлудов Георгий Александрович (самовыдвижение)

Округ №19

Ириков Михаил Сергеевич («Справедливая Россия»)

Киреева Мария Михайловна (ЛДПР)

Орлова Дарья Александровна (КПРФ)

Савельев Валерий Петрович («Единая Россия»)

Соболев Денис Юрьевич (самовыдвижение)

Округ №20

Акельев Роман Анатольевич («Справедливая Россия»)

Исаев Игорь Анатольевич (ЛДПР)

Милаева Оксана Всеволодовна (КПРФ)

Петрухин Роман Николаевич («Единая Россия»)

Филатова Юлия Михайловна (самовыдвижение)

Округ №21

Амитров Сергей Игоревич («Справедливая Россия»)

Бычкова Ангелина Викторовна (ЛДПР)

Столяров Антон Анатольевич (КПРФ)

Сучков Андрей Александрович («Единая Россия»)

Округ №22

Вожжов Александр Михайлович (КПРФ)

Волынкина Елена Владимировна (ЛДПР)

Желиховский Денис Олегович («Единая Россия»)

Мошков Вячеслав Николаевич («Справедливая Россия»)

Округ №23

Дюков Геннадий Анатольевич (КПРФ)

Кузнецов Константин Александрович («Справедливая Россия»)

Липатова Наталья Владимировна (ЛДПР)

Обухов Владимир Александрович (самовыдвижение)

Струнин Алексей Александрович (самовыдвижение)

Струнин Антон Викторович (самовыдвижение)

Чикиримов Алексей Анатольевич («Единая Россия»)

Округ №24

Иванов Алексей Анатольевич (КПРФ)

Палювин Сергей Анатольевич («Единая Россия»)

Округ №25

Алешечкин Юрий Евгеньевич (ЛДПР)

Дашкин Антон Геннадьевич («Справедливая Россия»)

Никишин Алексей Валерьевич (КПРФ)

Панин Борис Александрович («Единая Россия»)