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Кувайцев занял шестое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО, Тактаров — 24-е

12:59 | 06.08.2019 | Политика

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял шестое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленном компанией «Медиалогия» за июль 2019 года.

Кувайцев занял шестое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО, Тактаров — 24-е. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, медиаиндекс главы администрации Пензы составил 3 тыс. 817 пунктов.

Глава города Николай Тактаров занял 24-ю строчку. Его медиаиндекс заметно ниже — 218 пунктов.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 51 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.

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