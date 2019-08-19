В Пензе предложено уменьшить число постоянных комиссий гордумы Политика

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Число постоянных комиссий Пензенской городской думы предложено уменьшить с семи до пяти.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Инициатором внесения данного вопроса на рассмотрение депутатов стал глава города Николай Тактаров.

Предложения, касающиеся готовящейся оптимизации, его заместитель Иван Краснов озвучил в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления в понедельник, 19 августа.

Так, рассматривается возможность объединения двух постоянных комиссий — по бюджету, финансовой и налоговой политике, а также по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности. Предположительно, вновь образованная комиссия будет носить название «по бюджету, финансовой, налоговой и экономической политике».

Кроме того, обсуждаются перспективы объединения еще двух постоянных комиссий — по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, а также по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии. Новую комиссию предлагается обозначить как «по городскому хозяйству и общественной безопасности».

Озвучена идея сократить название постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Новый вариант наименования — постоянная комиссия по местному самоуправлению.

Постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам предложено преобразовать в комиссию по соцполитике.

Читайте также

В Пензе на 8 сентября назначены выборы в гордуму

Постоянная комиссия по градорегулированию, землепользованию и собственности в результате оптимизации может стать комиссией по градостроительным и имущественным вопросам.

В случае уменьшения числа постоянных комиссий не исключается возможность увеличения их численного состава.

Еще одно изменение касается комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской думы. Ее предлагается переименовать в комиссию по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов.

Как сообщает пресс-служба гордумы, большинство присутствовавших на заседании депутатов сошлись во мнении, что необходимо оценить все доводы в пользу и против такого решения. С этой целью из числа народных избранников будет сформирована рабочая группа, которая изучит вопрос и сформулирует свои предложения.