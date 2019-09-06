В Пензе на выборах досрочно проголосовали 14,6 тыс. человек Политика

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. 14 тыс. 640 человек проголосовали досрочно на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Синюков.

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Он уточнил, что это составляет 3,64% от количества граждан, включенных в списки избирателей.

По словам собеседника агентства, данный показатель меньше, чем на выборах в гордуму шестого созыва в 2014 году, когда он был на уровне 4,06%.

Александр Синюков добавил также, что в целом в Пензенской области правом проголосовать досрочно воспользовались 20 тыс. 210 человек, или 1,95% от числа граждан, включенных в списки избирателей.

Комментируя жалобы, связанные с досрочным голосованием, глава облизбиркома пояснил, что по каждой из них проводятся проверки, при этом некоторые пока не завершены.

«В основном борьба проходит в городе Пензе на конкурентной основе, [...] с избирателями работают довольно-таки плотно в этой части, поэтому жалуются друг на друга: кандидаты пишут друг на друга и политические партии пишут друг на друга», — сказал он, отметив, что «это обычная политическая борьба».

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В свою очередь региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов сообщил ИА «PenzaNews», что за период с 4 сентября, когда наблюдатели объединения приступили к работе, серьезных нарушений ни на одном участке не зафиксировано.

Говоря о характере поступающих в корпус сигналов, он уточнил, что в основном обращения касались участия в досрочном голосовании определенных категорий населения, в частности, работников бюджетной сферы.

«Именно это мы отрабатывали, смотрели. С этим мы не согласны», — подчеркнул собеседник агентства.

По информации заместителя председателя избирательной комиссии Пензы Светланы Митрофановой, в период досрочного голосования на территории города были задействованы 88 наблюдателей.