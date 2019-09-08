EN
19:09:06 Воскресенье, 8 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Активисты «МГЕР» установили в центре Пензы шатер и наблюдают за ходом выборов

11:44 | 08.09.2019 | Политика

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Представители регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» обустроили ситуационный центр для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва в большом шатре, который специально установлен перед домом молодежи на улице Кирова.

Активисты «МГЕР» установили в центре Пензы шатер и наблюдают за ходом выборов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем находятся несколько активистов, которые с помощью ноутбуков и мобильных телефонов отслеживают информацию в социальных сетях, СМИ и других источниках.

Также в шатре установлен телевизор для отображения актуальных данных о явке.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов, каждые два часа сведения передаются в федеральный ситуационный центр в Москве.

Комментируя порядок действий при поступлении информации о нарушениях на том или ином участке, собеседник агентства пояснил, что в этом случае «выезжает группа быстрого реагирования и начинает опровергать эту ситуацию».

Дмитрий Баклашов добавил также, что представители «МГЕР» намерены своими силами проанализировать активность молодежи в единый день голосования.

Для этого, по его словам, примерно на 15 участках, расположенных вблизи вузов и общежитий, присутствуют наблюдатели, которые считают число проголосовавших в возрасте до 30 лет.

Загрузка...
Читайте также
Жительницу Пензы обманули почти на 50 тыс. рублей при продаже дивана Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила около 39%
В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького
В Пензе женщину обокрали в храме во время воскресной службы Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement