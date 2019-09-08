Активисты «МГЕР» установили в центре Пензы шатер и наблюдают за ходом выборов Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Представители регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» обустроили ситуационный центр для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва в большом шатре, который специально установлен перед домом молодежи на улице Кирова.

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В нем находятся несколько активистов, которые с помощью ноутбуков и мобильных телефонов отслеживают информацию в социальных сетях, СМИ и других источниках.

Также в шатре установлен телевизор для отображения актуальных данных о явке.

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов, каждые два часа сведения передаются в федеральный ситуационный центр в Москве.

Комментируя порядок действий при поступлении информации о нарушениях на том или ином участке, собеседник агентства пояснил, что в этом случае «выезжает группа быстрого реагирования и начинает опровергать эту ситуацию».

Дмитрий Баклашов добавил также, что представители «МГЕР» намерены своими силами проанализировать активность молодежи в единый день голосования.

Для этого, по его словам, примерно на 15 участках, расположенных вблизи вузов и общежитий, присутствуют наблюдатели, которые считают число проголосовавших в возрасте до 30 лет.