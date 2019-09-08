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«Единая Россия» рассчитывает на 24 мандата в гордуме Пензы — Лидин

22:35 | 08.09.2019 | Политика

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. «Единая Россия» рассчитывает на 24 мандата в Пензенской городской думе седьмого созыва. Об этом ИА «PenzaNews» заявил секретарь реготделения партии, председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин.

«Единая Россия» рассчитывает на 24 мандата в гордуме Пензы — Лидин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я думаю, что из 25 мандатов мы рассчитываем победить в 19 округах и 5 мандатов [получить] по списку», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее избирком Пензы зарегистрировал списки кандидатов девяти партий.

«Конкуренция была высокая», — подчеркнул лидер пензенских единороссов.

Отвечая на вопрос о том, кто из кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, смог, по его мнению, заручиться высоким уровнем поддержки избирателей, Валерий Лидин предположил, что достойный результат будет у депутатов гордумы шестого созыва Алексея Савичева, Дениса Желиховского и Владимира Мутовкина, а также у новичков, в частности, Николая Кузякова и Алексея Чикиримова.

«Они впервые участвуют в избирательной кампании, показали достойный результат», — сказал секретарь реготделения партии.

Валерий Лидин добавил также, что выборы прошли на хорошем организационном уровне.

Кроме того, он выразил благодарность всем наблюдателям.

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