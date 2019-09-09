Нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов в Пензенской области, не выявлено — Синюков Политика

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги выборов, состоявшихся в Пензенской области в единый день голосования, не выявлено. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков в ходе брифинга, состоявшегося вечером 8 сентября.

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Вместе с тем, по его словам, возникали проблемные ситуации, требующие вмешательства.

Глава облизбиркома сообщил, что дважды лично выезжал на участок №120 в Пензе: утром — со своим заместителем Алексеем Климухиным и вечером — с секретарем комиссии Татьяной Рожковой.

«Результаты подвели в нашем присутствии, и они уже известны. Все в рамках закона», — сказал Александр Синюков, объяснив произошедшие конфликты тем, что «люди туда попали очень эмоциональные».

Он добавил, что на некоторые участки для урегулирования различных ситуаций выезжали председатели и члены территориальных избирательных комиссий, при этом все вопросы разрешались в рабочем порядке.

«Основания для того, чтобы признать хотя бы на одном избирательном участке [...] выборы недействительными, отсутствуют», — подчеркнул Александр Синюков.

Комментируя ранее появившуюся в соцсетях информацию о подвозе избирателей к участкам №145 и №199 в Пензе и так называемых «каруселях», председатель облизбиркома пояснил, что нарушений не было: администрации районов города лишь откликнулись на поступившие обращения и помогли обеспечить доставку граждан до мест голосования.

Александр Синюков также обратил внимание на то, что на участок №85 в Железнодорожном районе приходил голосовать мужчина, прописанный в Первомайском районе города, но в итоге он был удален из помещения.

«Идет информация о том, что вот это «карусель», вот ездят по городу. Потом, когда опрашивали этого человека, он признался в какой-то части: «Кто-то там попросил». Это провокация натуральная», — отметил председатель избирательной комиссии Пензенской области.

Он уточнил, что всего в единый день голосования в избирком региона поступило только три официальных письменных обращения — ни одно из них не касалось итогов голосования, при этом изложенные доводы своего подтверждения не нашли.