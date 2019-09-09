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«Единая Россия» на выборах в гордуму Пензы набирает около 37%, КПРФ — почти 30%

04:17 | 09.09.2019 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Партия «Единая Россия» на выборах в Пензенскую городскую думу седьмого созыва по единому округу после обработки более 95% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 36,91% голосов, КПРФ — 29,99%.

«Единая Россия» на выборах в гордуму Пензы набирает около 37%, КПРФ — почти 30%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» в режиме реального времени из облизбиркома, за ЛДПР отдано 11,66% голосов, за «Справедливую Россию» — 6,49%, за «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» — 5,16%.

Еще четыре партии делят между собой чуть менее 6%. «Зеленые» получают 2,40%, «Партия за справедливость!» — 1,68%, «Патриоты России» — 0,95%, «Родина» — 0,91%.

В 9 одномандатных округах из 25 победу одержали кандидаты от КПРФ, в одном выиграл самовыдвиженец, в остальных лидируют единороссы.

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