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Стали известны предварительные итоги выборов в гордуму Пензы

05:29 | 09.09.2019 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Предварительные итоги выборов в Пензенскую городскую думу седьмого созыва стали известны после обработки 99,55% протоколов участковых избирательных комиссий.

Стали известны предварительные итоги выборов в гордуму Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно последним данным, полученным корреспондентом ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, партия «Единая Россия» стала победителем политического марафона: за нее проголосовали 36,92% избирателей, пришедших на участки в Пензе 8 сентября.

По имеющимся сведениям, КПРФ набрала 29,83% голосов, ЛДПР — 11,65%, «Справедливая Россия» — 6,54%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,23%.

«Зеленые» получили 2,42% голосов, «Партия за справедливость!» — 1,69%, «Патриоты России» — 0,96%, «Родина» — 0,92%.

Данные цифры еще могут измениться, но уже незначительно.

В 15 одномандатных округах из 25 победу одержали кандидаты от «Единой России», в девяти выиграли представители КПРФ. Еще в одном округе — №4 — безоговорочным лидером стал самовыдвиженец Жиганша Тактаров.

Предварительные данные об итогах голосования по одномандатным округам на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва:

Округ №1 — Савичев Алексей Валерьевич («Единая Россия»)
Округ №2 — Шаляпин Олег Васильевич (КПРФ)
Округ №3 — Жданников Андрей Михайлович (КПРФ)
Округ №4 — Туктаров Жиганша Зейнятуллович (самовыдвижение)
Округ №5 — Орлов Павел Викторович (КПРФ)
Округ №6 — Лукичев Сергей Константинович (КПРФ)
Округ №7 — Цесарев Андрей Игоревич (КПРФ)
Округ №8 — Трутнев Александр Васильевич (КПРФ)
Округ №9 — Костин Игорь Викторович («Единая Россия»)
Округ №10 — Зиновьев Юрий Александрович («Единая Россия»)
Округ №11 — Шуварин Алексей Николаевич («Единая Россия»)
Округ №12 — Мутовкин Владимир Борисович («Единая Россия»)
Округ №13 — Рогонов Алексей Васильевич («Единая Россия»)
Округ №14 — Кузяков Николай Иванович («Единая Россия»)
Округ №15 — Хомец Виктор Александрович (КПРФ)
Округ №16 — Крячко Юрий Александрович («Единая Россия»)
Округ №17 — Смирнов Александр Владимирович (КПРФ)
Округ №18 — Краснов Иван Витальевич («Единая Россия»)
Округ №19 — Савельев Валерий Петрович («Единая Россия»)
Округ №20 — Петрухин Роман Николаевич («Единая Россия»)
Округ №21 — Сучков Андрей Александрович («Единая Россия»)
Округ №22 — Желиховский Денис Олегович («Единая Россия»)
Округ №23 — Чикиримов Алексей Анатольевич («Единая Россия»)
Округ №24 — Иванов Алексей Анатольевич (КПРФ)
Округ №25 — Панин Борис Александрович («Единая Россия»)

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы в Пензенскую городскую думу впервые проходили по смешанной системе: на 5-летний срок из 35 депутатов 25 избирались по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

В списках кандидатов, выдвинутых девятью политическими партиями, значились 147 человек. По одномандатным округам в выборах участвовали 109 кандидатов.

Официальные предварительные итоги выборов в гордуму Пензы будут объявлены днем в понедельник, 9 сентября.

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