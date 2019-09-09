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Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы, проголосовавших на выборах в гордуму

13:29 | 09.09.2019 | Политика

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Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил жителей, проголосовавших на выборах депутатов городской думы седьмого созыва в минувшее воскресенье, 8 сентября.

Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы, проголосовавших на выборах в гордуму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спасибо каждому, кто в этот день нашел время и проявил свою гражданскую позицию, пришел на избирательный участок и проголосовал за кандидатов, которым доверяет. Мы вместе сделали выбор — выбор в пользу будущего нашего города», — отметил мэр.

Отдельно он выразил признательность тем, кто обеспечивал подготовку и проведение выборов, следил за их легитимностью, за общественным порядком и безопасностью граждан.

«Благодаря вам голосование прошло открыто и в соответствии с законом», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Мэр также обратился к новому составу гордумы.

«Депутатам Пензенской городской думы седьмого созыва желаю эффективной и плодотворной работы на благо жителей нашего города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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