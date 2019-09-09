«Единая Россия» сохранила большинство в собрании представителей Заречного Политика

Заречный, 9 сентября 2019. PenzaNews. «Единая Россия» сохранила большинство в собрании представителей Заречного Пензенской области по итогам выборов, состоявшихся в единый день голосования.

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Выдвинутые данной партией кандидаты получили 13 мандатов из 25. Кроме того, в седьмой созыв представительного органа муниципального образования прошли 11 самовыдвиженцев и один кандидат от КПРФ.

Как отметил глава города Олег Климанов, состав собрания представителей Заречного обновлен более чем наполовину: срок полномочий 11 человек продлен, вновь избраны 14, при этом общее количество депутатов, согласно ранее внесенному в устав изменению, увеличено с 24 до 25.

Олег Климанов отметил также, что шестеро избранных депутатов являются сотрудниками градообразующего предприятия — производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко.

Ожидается, что первая сессия состоится в предстоящий четверг, 12 сентября.

Данные об итогах голосования на выборах депутатов собрания представителей города Заречного Пензенской области седьмого созыва с указанием доли голосов, поданных за победителя:

Округ №1 — Сидоркин Ярослав Станиславович, «Единая Россия» (68,99%)

Округ №2 — Байдаров Илья Сергеевич, «Единая Россия» (48,60%)

Округ №3 — Агеев Юрий Николаевич, «Единая Россия» (53,27%)

Округ №4 — Корчагина Елена Викторовна, самовыдвижение (58,62%)

Округ №5 — Филимонов Михаил Николаевич, КПРФ (71,58%)

Округ №6 — Кутузова Светлана Алексеевна, «Единая Россия» (69,81%)

Округ №7 — Рузайкин Сергей Николаевич, «Единая Россия» (68,58%)

Округ №8 — Лаврентьев Антон Александрович, самовыдвижение (75,71%)

Округ №9 — Черников Юрий Васильевич, самовыдвижение (68,32%)

Округ №10 — Гаджилов Марат Абулкасимович, самовыдвижение (72,52%)

Округ №11 — Трифонов Андрей Борисович, «Единая Россия» (63,19%)

Округ №12 — Геращенко Михаил Сергеевич, «Единая Россия» (58,49%)

Округ №13 — Косов Виталий Александрович, самовыдвижение (71,31%)

Округ №14 — Баскаков Сергей Владимирович, «Единая Россия» (62,78%)

Округ №15 — Чернышев Дмитрий Львович, самовыдвижение (57,28%)

Округ №16 — Климанов Денис Евгеньевич, «Единая Россия» (59,84%)

Округ №17 — Денисова Надежда Николаевна, самовыдвижение (64,24%)

Округ №18 — Савин Сергей Александрович, «Единая Россия» (59,12%)

Округ №19 — Захматова Мария Александровна, самовыдвижение (79,51%)

Округ №20 — Кузнецов Дмитрий Геннадьевич, «Единая Россия» (55,56%)

Округ №21 — Спирина Елена Александровна, самовыдвижение (52,55%)

Округ №22 — Агапов Анатолий Иванович, «Единая Россия» (58,87%)

Округ №23 — Ахтямова Лариса Анатольевна, «Единая Россия» (58,07%)

Округ №24 — Скиба Михаил Николаевич, самовыдвижение (70,09%)

Округ №25 — Шалимов Андрей Владимирович, самовыдвижение (68,45%)