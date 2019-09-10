Избирком Пензы принял постановление об определении итогов выборов в гордуму по единому округу Политика

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензы приняла постановление об определении результатов выборов депутатов городской думы седьмого созыва по единому округу.

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«Признать выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по единому избирательному округу состоявшимися и действительными», — говорится в документе, датированном 10 сентября.

К распределению депутатских мандатов допущены зарегистрированные списки кандидатов реготделений пяти партий: «Единой России», за список которой было отдано 45 тыс. 543 голоса, или 36,94% от числа принявших участие в голосовании избирателей; КПРФ — 36 тыс. 745, или 29,81%; ЛДПР — 14 тыс. 355, или 11,64%; «Справедливой России» — 8 тыс. 65, или 6,54%; а также «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 6 тыс. 461, или 5,24%.

Из списков исключены депутаты, избранные по одномандатным округам: Алексей Савичев, Игорь Костин, Владимир Мутовкин, Иван Краснов и Андрей Сучков («Единая Россия»); Олег Шаляпин, Андрей Жданников, Павел Орлов, Александр Трутнев, Андрей Цесарев, Виктор Хомец, Александр Смирнов и Алексей Иванов (КПРФ).

В постановлении указывается, что в Пензенскую городскую думу седьмого созыва по единому округу избраны 10 депутатов: четыре — от «Единой России», три — от КПРФ, по одному — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Список избранных депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по единому избирательному округу:

«Единая Россия»:

1. Кувайцев Виктор Николаевич

2. Львова-Белова Мария Алексеевна

3. Акимов Дмитрий Александрович

4. Мещерякова Елена Павловна

КПРФ:

1. Камнев Георгий Петрович

2. Рогожкин Александр Дмитриевич

3. Филяев Дмитрий Олегович

ЛДПР:

1. Жириновский Владимир Вольфович

«Справедливая Россия»:

1. Плахута Валерий Анатольевич

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:

1. Чугай Петр Прокофьевич