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Избирком Пензы принял постановление об установлении общих результатов выборов в гордуму

10:05 | 16.09.2019 | Политика

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензы приняла постановление об установлении общих результатов выборов в городскую думу седьмого созыва.

Избирком Пензы принял постановление об установлении общих результатов выборов в гордуму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Признать выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по единому избирательному округу и по 25 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными», — говорится в документе, датированном 16 сентября.

В нем уточняется, что в гордуму избраны 35 депутатов: 10 — по единому округу, 25 — по одномандатным округам.

Список избранных депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по единому округу:

«Единая Россия»:
1. Кувайцев Виктор Николаевич
2. Акимов Дмитрий Александрович
3. Мещерякова Елена Павловна
4. Изранова Ольга Валерьевна

КПРФ:
1. Рогожкин Александр Дмитриевич
2. Милаева Оксана Всеволодовна
3. Селиванов Илья Валентинович

ЛДПР:
1. Куликов Павел Владимирович

«Справедливая Россия»:
1. Коломыцева Людмила Викторовна

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:
1. Чугай Петр Прокофьевич

Список избранных депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по одномандатным округам:

Округ №1 — Савичев Алексей Валерьевич, «Единая Россия»
Округ №2 — Шаляпин Олег Васильевич, КПРФ
Округ №3 — Жданников Андрей Михайлович, КПРФ
Округ №4 — Туктаров Жиганша Зейнятуллович, самовыдвижение
Округ №5 — Орлов Павел Викторович, КПРФ
Округ №6 — Лукичев Сергей Константинович, КПРФ
Округ №7 — Цесарев Андрей Игоревич, КПРФ
Округ №8 — Трутнев Александр Васильевич, КПРФ
Округ №9 — Костин Игорь Викторович, «Единая Россия»
Округ №10 — Зиновьев Юрий Александрович, «Единая Россия»
Округ №11 — Шуварин Алексей Николаевич, «Единая Россия»
Округ №12 — Мутовкин Владимир Борисович, «Единая Россия»
Округ №13 — Рогонов Алексей Васильевич, «Единая Россия»
Округ №14 — Кузяков Николай Иванович, «Единая Россия»
Округ №15 — Хомец Виктор Александрович, КПРФ
Округ №16 — Крячко Юрий Александрович, «Единая Россия»
Округ №17 — Смирнов Александр Владимирович, КПРФ
Округ №18 — Краснов Иван Витальевич, «Единая Россия»
Округ №19 — Савельев Валерий Петрович, «Единая Россия»
Округ №20 — Петрухин Роман Николаевич, «Единая Россия»
Округ №21 — Сучков Андрей Александрович, «Единая Россия»
Округ №22 — Желиховский Денис Олегович, «Единая Россия»
Округ №23 — Чикиримов Алексей Анатольевич, «Единая Россия»
Округ №24 — Иванов Алексей Анатольевич, КПРФ
Округ №25 — Панин Борис Александрович, «Единая Россия»

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