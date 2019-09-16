Избирком Пензы принял постановление об установлении общих результатов выборов в гордуму Политика

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензы приняла постановление об установлении общих результатов выборов в городскую думу седьмого созыва.

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«Признать выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по единому избирательному округу и по 25 одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными», — говорится в документе, датированном 16 сентября.

В нем уточняется, что в гордуму избраны 35 депутатов: 10 — по единому округу, 25 — по одномандатным округам.

Список избранных депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по единому округу:

«Единая Россия»:

1. Кувайцев Виктор Николаевич

2. Акимов Дмитрий Александрович

3. Мещерякова Елена Павловна

4. Изранова Ольга Валерьевна

КПРФ:

1. Рогожкин Александр Дмитриевич

2. Милаева Оксана Всеволодовна

3. Селиванов Илья Валентинович

ЛДПР:

1. Куликов Павел Владимирович

«Справедливая Россия»:

1. Коломыцева Людмила Викторовна

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:

1. Чугай Петр Прокофьевич

Список избранных депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва по одномандатным округам:



Округ №1 — Савичев Алексей Валерьевич, «Единая Россия»

Округ №2 — Шаляпин Олег Васильевич, КПРФ

Округ №3 — Жданников Андрей Михайлович, КПРФ

Округ №4 — Туктаров Жиганша Зейнятуллович, самовыдвижение

Округ №5 — Орлов Павел Викторович, КПРФ

Округ №6 — Лукичев Сергей Константинович, КПРФ

Округ №7 — Цесарев Андрей Игоревич, КПРФ

Округ №8 — Трутнев Александр Васильевич, КПРФ

Округ №9 — Костин Игорь Викторович, «Единая Россия»

Округ №10 — Зиновьев Юрий Александрович, «Единая Россия»

Округ №11 — Шуварин Алексей Николаевич, «Единая Россия»

Округ №12 — Мутовкин Владимир Борисович, «Единая Россия»

Округ №13 — Рогонов Алексей Васильевич, «Единая Россия»

Округ №14 — Кузяков Николай Иванович, «Единая Россия»

Округ №15 — Хомец Виктор Александрович, КПРФ

Округ №16 — Крячко Юрий Александрович, «Единая Россия»

Округ №17 — Смирнов Александр Владимирович, КПРФ

Округ №18 — Краснов Иван Витальевич, «Единая Россия»

Округ №19 — Савельев Валерий Петрович, «Единая Россия»

Округ №20 — Петрухин Роман Николаевич, «Единая Россия»

Округ №21 — Сучков Андрей Александрович, «Единая Россия»

Округ №22 — Желиховский Денис Олегович, «Единая Россия»

Округ №23 — Чикиримов Алексей Анатольевич, «Единая Россия»

Округ №24 — Иванов Алексей Анатольевич, КПРФ

Округ №25 — Панин Борис Александрович, «Единая Россия»