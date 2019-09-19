Иван Белозерцев считает, что Андрей Лузгин слишком много учится Политика

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин слишком много учится. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев, обратив внимание на отсутствие чиновника на оперативном совещании в понедельник, 23 сентября.

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«У нас затягивается обучение Лузгина. У него больше всего командировок. А то заучится настолько, что голова закружится от знаний. По земле надо ходить больше, получая знания», — сказал он, обращаясь к председателю облправительства Николаю Симонову.

Глава региона напомнил, что перед первым зампредом стоит много задач, требующих внимания.

«Очень большая работа по анализу ситуации, по поддержке развития кооперации, по поддержке бизнеса. [...] Учиться надо, но это — излишне много. Я это вижу», — добавил Иван Белозерцев.