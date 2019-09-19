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Иван Белозерцев считает, что Андрей Лузгин слишком много учится

14:47 | 23.09.2019 | Политика

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин слишком много учится. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев, обратив внимание на отсутствие чиновника на оперативном совещании в понедельник, 23 сентября.

Иван Белозерцев считает, что Андрей Лузгин слишком много учится. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас затягивается обучение Лузгина. У него больше всего командировок. А то заучится настолько, что голова закружится от знаний. По земле надо ходить больше, получая знания», — сказал он, обращаясь к председателю облправительства Николаю Симонову.

Глава региона напомнил, что перед первым зампредом стоит много задач, требующих внимания.

«Очень большая работа по анализу ситуации, по поддержке развития кооперации, по поддержке бизнеса. [...] Учиться надо, но это — излишне много. Я это вижу», — добавил Иван Белозерцев.

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