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В Пензенской области планируется провести заседание Ассоциации законодателей Поволжья

12:41 | 24.09.2019 | Политика

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Одно из заседаний Ассоциации законодателей Поволжья планируется провести в Пензенской области в 2020 году.

В Пензенской области планируется провести заседание Ассоциации законодателей Поволжья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, его основными темами могут стать вопросы, связанные с опытом формирования, применения и совершенствования в Пензенской области законодательной базы по поддержке и развитию сельского хозяйства, а также актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности.

Как ожидается, в качестве примера успешного взаимодействия власти и бизнеса участникам мероприятия будут представлены производственные площадки группы компаний «Дамате», которая реализует инвестиционные соглашения с региональным правительством.

Обсуждение проекта плана работы Ассоциации законодателей Поволжья на 2020 год состоится на ее 58-м заседании, которое пройдет в Саратове в ноябре.

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