Образованы комиссии Пензенской городской думы Политика

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва приняли решение об образовании и избрании составов постоянных комиссий в ходе второй сессии в пятницу, 27 сентября.

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Как пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин, в соответствии с уставом города и регламентом представительного органа составы комиссий формируются на основании поданных депутатами письменных заявлений.

«Численный состав комиссий не может быть менее семи депутатов и более 15 депутатов. В случае большего количества кандидатов в члены комиссии проводится рейтинговое голосование. Депутат не может быть членом более двух комиссий и занимать должность председателя комиссии более чем в одной из них», — сказал он.

Владимир Мутовкин уточнил, что последнее ограничение не распространяется на комиссию по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов.

Глава Пензы добавил, что составы пяти постоянных комиссий перечислены в проекте решения, и не стал их озвучивать. В итоге депутаты проголосовали в целом.

Вопросы о формировании составов еще трех комиссий — по депутатской этике, редакционной и по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов, а также об образовании регламентной группы рассматривалась каждый отдельно.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по местному самоуправлению:

1. Желиховский Денис Олегович;

2. Зиновьев Юрий Александрович;

3. Коломыцева Людмила Викторовна;

4. Костин Игорь Викторович;

5. Краснов Иван Витальевич;

6. Милаева Оксана Всеволодовна;

7. Мутовкин Владимир Борисович;

8. Рогонов Алексей Васильевич;

9. Савельев Валерий Петрович;

10. Трутнев Александр Васильевич;

11. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;

12. Хомец Виктор Александрович;

13. Чугай Петр Прокофьевич;

14. Шаляпин Олег Васильевич;

15. Шуварин Алексей Николаевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по бюджету и экономике:

1. Акимов Дмитрий Александрович;

2. Изранова Ольга Валерьевна;

3. Кувайцев Виктор Николаевич;

4. Кузяков Николай Иванович;

5. Куликов Павел Владимирович;

6. Лукичев Сергей Константинович;

7. Мещерякова Елена Павловна;

8. Мутовкин Владимир Борисович;

9. Орлов Павел Викторович;

10. Рогонов Алексей Васильевич;

11. Сучков Андрей Александрович;

12. Чикиримов Алексей Анатольевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по безопасности и городскому хозяйству:

1. Жданников Андрей Михайлович;

2. Зиновьев Юрий Александрович;

3. Иванов Алексей Анатольевич;

4. Коломыцева Людмила Викторовна;

5. Костин Игорь Викторович;

6. Крячко Юрий Александрович;

7. Кувайцев Виктор Николаевич;

8. Орлов Павел Викторович;

9. Панин Борис Александрович;

10. Савичев Алексей Валерьевич;

11. Селиванов Илья Валентинович;

12. Смирнов Александр Владимирович;

13. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;

14. Шаляпин Олег Васильевич;

15. Шуварин Алексей Николаевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по социальным вопросам:

1. Акимов Дмитрий Александрович;

2. Иванов Алексей Анатольевич;

3. Изранова Ольга Валерьевна;

4. Куликов Павел Владимирович;

5. Мещерякова Елена Павловна;

6. Милаева Оксана Всеволодовна;

7. Петрухин Роман Николаевич;

8. Рогожкин Александр Дмитриевич;

9. Савельев Валерий Петрович;

10. Савичев Алексей Валерьевич;

11. Смирнов Александр Владимирович;

12. Цесарев Андрей Игоревич;

13. Чугай Петр Прокофьевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по градостроительной деятельности:

1. Жданников Андрей Михайлович;

2. Желиховский Денис Олегович;

3. Краснов Иван Витальевич;

4. Крячко Юрий Александрович;

5. Кузяков Николай Иванович;

6. Лукичев Сергей Константинович;

7. Панин Борис Александрович;

8. Петрухин Роман Николаевич;

9. Рогожкин Александр Дмитриевич;

10. Селиванов Илья Валентинович;

11. Сучков Андрей Александрович;

12. Трутнев Александр Васильевич;

13. Хомец Виктор Александрович;

14. Цесарев Андрей Игоревич;

15. Чикиримов Алексей Анатольевич.

Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по депутатской этике:

1. Коломыцева Людмила Викторовна;

2. Савичев Алексей Валерьевич;

3. Трутнев Александр Васильевич.

Состав регламентной группы Пензенской городской думы седьмого созыва:

1. Зиновьев Юрий Александрович;

2. Милаева Оксана Всеволодовна;

3. Петрухин Роман Николаевич.

Состав редакционной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва:

1. Изранова Ольга Валерьевна;

2. Краснов Иван Витальевич;

3. Кузяков Николай Иванович;

4. Панин Борис Александрович;

5. Селиванов Илья Валентинович.

Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов:

1. Желиховский Денис Олегович;

2. Краснов Иван Витальевич;

3. Петрухин Роман Николаевич;

4. Цесарев Андрей Игоревич;

5. Шуварин Алексей Николаевич.