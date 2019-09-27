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Образованы комиссии Пензенской городской думы

11:27 | 27.09.2019 | Политика

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва приняли решение об образовании и избрании составов постоянных комиссий в ходе второй сессии в пятницу, 27 сентября.

Образованы комиссии Пензенской городской думы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин, в соответствии с уставом города и регламентом представительного органа составы комиссий формируются на основании поданных депутатами письменных заявлений.

«Численный состав комиссий не может быть менее семи депутатов и более 15 депутатов. В случае большего количества кандидатов в члены комиссии проводится рейтинговое голосование. Депутат не может быть членом более двух комиссий и занимать должность председателя комиссии более чем в одной из них», — сказал он.

Владимир Мутовкин уточнил, что последнее ограничение не распространяется на комиссию по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов.

Глава Пензы добавил, что составы пяти постоянных комиссий перечислены в проекте решения, и не стал их озвучивать. В итоге депутаты проголосовали в целом.

Вопросы о формировании составов еще трех комиссий — по депутатской этике, редакционной и по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов, а также об образовании регламентной группы рассматривалась каждый отдельно.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по местному самоуправлению:

1. Желиховский Денис Олегович;
2. Зиновьев Юрий Александрович;
3. Коломыцева Людмила Викторовна;
4. Костин Игорь Викторович;
5. Краснов Иван Витальевич;
6. Милаева Оксана Всеволодовна;
7. Мутовкин Владимир Борисович;
8. Рогонов Алексей Васильевич;
9. Савельев Валерий Петрович;
10. Трутнев Александр Васильевич;
11. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;
12. Хомец Виктор Александрович;
13. Чугай Петр Прокофьевич;
14. Шаляпин Олег Васильевич;
15. Шуварин Алексей Николаевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по бюджету и экономике:

1. Акимов Дмитрий Александрович;
2. Изранова Ольга Валерьевна;
3. Кувайцев Виктор Николаевич;
4. Кузяков Николай Иванович;
5. Куликов Павел Владимирович;
6. Лукичев Сергей Константинович;
7. Мещерякова Елена Павловна;
8. Мутовкин Владимир Борисович;
9. Орлов Павел Викторович;
10. Рогонов Алексей Васильевич;
11. Сучков Андрей Александрович;
12. Чикиримов Алексей Анатольевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по безопасности и городскому хозяйству:

1. Жданников Андрей Михайлович;
2. Зиновьев Юрий Александрович;
3. Иванов Алексей Анатольевич;
4. Коломыцева Людмила Викторовна;
5. Костин Игорь Викторович;
6. Крячко Юрий Александрович;
7. Кувайцев Виктор Николаевич;
8. Орлов Павел Викторович;
9. Панин Борис Александрович;
10. Савичев Алексей Валерьевич;
11. Селиванов Илья Валентинович;
12. Смирнов Александр Владимирович;
13. Туктаров Жиганша Зейнятуллович;
14. Шаляпин Олег Васильевич;
15. Шуварин Алексей Николаевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по социальным вопросам:

1. Акимов Дмитрий Александрович;
2. Иванов Алексей Анатольевич;
3. Изранова Ольга Валерьевна;
4. Куликов Павел Владимирович;
5. Мещерякова Елена Павловна;
6. Милаева Оксана Всеволодовна;
7. Петрухин Роман Николаевич;
8. Рогожкин Александр Дмитриевич;
9. Савельев Валерий Петрович;
10. Савичев Алексей Валерьевич;
11. Смирнов Александр Владимирович;
12. Цесарев Андрей Игоревич;
13. Чугай Петр Прокофьевич.

Состав постоянной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по градостроительной деятельности:

1. Жданников Андрей Михайлович;
2. Желиховский Денис Олегович;
3. Краснов Иван Витальевич;
4. Крячко Юрий Александрович;
5. Кузяков Николай Иванович;
6. Лукичев Сергей Константинович;
7. Панин Борис Александрович;
8. Петрухин Роман Николаевич;
9. Рогожкин Александр Дмитриевич;
10. Селиванов Илья Валентинович;
11. Сучков Андрей Александрович;
12. Трутнев Александр Васильевич;
13. Хомец Виктор Александрович;
14. Цесарев Андрей Игоревич;
15. Чикиримов Алексей Анатольевич.

Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по депутатской этике:

1. Коломыцева Людмила Викторовна;
2. Савичев Алексей Валерьевич;
3. Трутнев Александр Васильевич.

Состав регламентной группы Пензенской городской думы седьмого созыва:

1. Зиновьев Юрий Александрович;
2. Милаева Оксана Всеволодовна;
3. Петрухин Роман Николаевич.

Состав редакционной комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва:

1. Изранова Ольга Валерьевна;
2. Краснов Иван Витальевич;
3. Кузяков Николай Иванович;
4. Панин Борис Александрович;
5. Селиванов Илья Валентинович.

Состав комиссии Пензенской городской думы седьмого созыва по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов:

1. Желиховский Денис Олегович;
2. Краснов Иван Витальевич;
3. Петрухин Роман Николаевич;
4. Цесарев Андрей Игоревич;
5. Шуварин Алексей Николаевич.

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