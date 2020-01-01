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Белозерцев назван в числе губернаторов, которым грозит отставка

17:00 | 08.10.2019 | Политика

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рискует освободить занимаемую должность до окончания срока полномочий. Об этом говорится в статье Андрея Винокурова, Ксении Веретенниковой и Ангелины Галаниной «На губернаторов примеряют отставки», которая опубликована в выпуске №183 газеты «Коммерсантъ» от 8 октября.

Белозерцев назван в числе губернаторов, которым грозит отставка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ней указывается, что очередная волна губернаторских отставок, которая затронет субъекты федерации, где в 2020 году должны пройти выборы глав регионов, предположительно, начнется во второй половине октября.

«Источники «Ъ» считают, что может уйти в отставку глава Пензенской области Иван Белозерцев, возглавляющий регион с сентября 2015 года», — отмечается в публикации.

По информации СМИ, при принятии решений о ротации в Кремле будут учитывать динамику рейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы и оценку экономических успехов.

Комментируя данную статью журналистам федеральных средств массовой информации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг распространенные «Коммерсантом» сведения.

Он пояснил, что в губернаторском корпусе постоянно происходит ротация, при этом кадровые перестановки никогда заранее не анонсируются.

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