Волков прокомментировал последствия исключения двух управлений из структуры мэрии Пензы Политика

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков прокомментировал последствия исключения из структуры мэрии двух управлений — муниципального имущества, а также градостроительства и архитектуры, получивших самостоятельность в соответствии с решениями гордумы от 30 августа 2019 года.

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«Есть порядка 6,5 тыс. нормативных правовых документов, связанных, например, с присвоением адреса новым строениям, которые подписывал глава администрации города Пензы. Это порядка 6,5 тыс. постановлений. Теперь управления как отдельные юридические лица будут это делать самостоятельно», — пояснил он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, состоявшегося в среду, 9 октября.

Сергей Волков выразил уверенность в том, что процесс подготовки документов удастся ускорить.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что ключевые решения, касающиеся муниципального имущества, сферы градостроительства и архитектуры, по-прежнему будут закрепляться постановлением администрации Пензы.

В продолжение темы глава города Владимир Мутовкин согласился с тем, что изменения призваны избавить мэра от рассмотрения части технических вопросов.

«Это основная задача. Никакого увеличения штатного расписания или изменений в оплате труда муниципальных служащих решение не предусматривает», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба мэрии Пензы.

Решениями гордумы от 30 августа 2019 года, два управления — муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, ранее входившие в структуру администрации Пензы — стали самостоятельными юридическими лицами.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 24 сентября.

Планируется, что на ближайшей сессии гордумы в связи с этим будет скорректирована структура администрации Пензы.