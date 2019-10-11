Пензенский губернатор предложил увеличить компенсационную выплату депутатам Заксобрания Политика

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил увеличить компенсационную выплату, связанную с возмещением расходов на осуществление полномочий депутатов Законодательного собрания региона.

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«Я считаю, что, значит, надо увеличивать. [...] Все дорожает, и надо просто реально к этому подойти», — сказал он в ходе 24-й очередной сессии областного парламента, состоявшейся в пятницу, 11 октября.

Также Иван Белозерцев призвал рассмотреть возможность увеличения оплаты услуг помощников депутатов, у которых, по его словам, «нагрузка очень большая».

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поблагодарил главу региону за внесенные предложения.

Он пояснил, что депутаты к данному вопросу «подходили скромно», хотя и обсуждали эту тему.

Валерий Лидин сообщил, что окончательное решение будет принято после консультаций с региональным Минфином.

В соответствии со ст. 21 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области», лицам, замещающим государственные должности без отрыва от основной деятельности, предоставляется компенсационная выплата, связанная с возмещением расходов на осуществление депутатской деятельности. Ее сумма устанавливается региональным парламентом на очередной финансовый год.

До внесения предложения губернатором предполагалось, что в 2020 году размер ежемесячной выплаты составит 5 тыс. рублей.

Согласно ст. 23 этого же закона, депутат Законодательного собрания Пензенской области вправе иметь не более восьми помощников, работающих на общественных началах, и не более четырех — на условиях гражданско-правового договора, цена которого устанавливается по согласованию с народным избранником.

Объем средств на оплату услуг помощников, работающих на условиях гражданско-правового договора, устанавливается в размере 30 тыс. рублей в месяц.