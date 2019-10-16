Юрию Алпатову вручена медаль «За созидание во благо Пензы» Политика

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Медаль «За созидание во благо Пензы» вручена председателю ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области», экс-главе города Юрию Алпатову в день его 70-летия, 16 октября.

Фото: пресс-служба пензенской гордумы

С юбилеем его поздравили глава Пензы Владимир Мутовкин, и.о. мэра Сергей Волков, сотрудники горадминистрации и представители гордумы.

Обращаясь к Юрию Алпатову, Владимир Мутовкин отметил его энергичность, умение сплачивать людей, а также находить решения в непростых ситуациях.

Биография

Алпатов Юрий Петрович

«Он всегда умел слушать и слышать всех, с кем работал, и своих избирателей», — сказал он.

В свою очередь Сергей Волков отдельно напомнил о работе Юрия Алпатова в горбольнице №6 имени Г.А. Захарьина, где он трудился на протяжении более 25 лет, а с 1989 по 2005 годы занимал должность главврача.

«Вас знают и ценят как профессионала своего дела, ответственного и порядочного человека, который внес большой вклад в развитие нашего города», — подчеркнул он.

В честь юбилея вместе с наградой Юрию Алпатову были вручены поздравительный адрес, памятный подарок и почетная грамота за многолетний добросовестный плодотворный труд, совершенствование нормативной базы и укрепление местного самоуправления в Пензе.